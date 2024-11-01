edición general
Principio de Caridad: somos crueles al debatir con los demás

Principio de Caridad: somos crueles al debatir con los demás  

El principio de caridad es la idea de que cuando haces un comentario crítico sobre el argumento de alguien, deberías criticar la mejor interpretación posible de ese argumento, para fomentar un diálogo constructivo.

#3 Leon_Bocanegra *
#2 educada, si. Sin faltar? Ya.
Venir aquí a decir que hay que justificar porque está mal matar niños y llamar irracionales y poco inteligentes (básicamente) a todo el que le contesta no es faltar?

Decir que los jóvenes se decantan por la ultraderecha porque así "los hemos educado" los demas, cuando resulta que el que se dedica a la educación es él, no deja de ser de chiste.

Lo mejor de todo es que después de que estuviera durante bastantes post pidiendo que alguien argumentara porque está bien o mal matar niños, le dije que nos hiciera una demostración y lo argumentara él. Y entonces dijo que el no tenía porqué responder a mis preguntas y me metió en el ignore.
Una maravilla el chaval.
#1 Leon_Bocanegra
Cruel no se. Pero muy amable no es que seas www.meneame.net/story/magistral-joaquin-reyes-ante-soto-ivars-cancelac

En ese mismo hilo hay más ejemplos de como menosprecias a los demás
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 me he metido por curiosidad y pese a un tono serio y algo de sarcasmo creo que es una respuesta educada y sin faltar
#4 Toponotomalasuerte
En serio dialogo constructivo sobre un genocidio o sobre el terraplanismo?
Lo que sobra es debate con subnormales y poner al mismo nivel a la retórica de parvulario con los datos empíricos.a los subnormales por su nombre mejor, que luego vienen terceros sin formación ninguna y se piensan que ser escoria nazi es "pensar diferente"
