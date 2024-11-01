El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Pahlaví se ha declarado convencido de que las manifestaciones lograrán poner "completamente de rodillas a la República Islámica y a su desgastado y frágil aparato de represión". "En este sentido, hago un llamamiento a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, el petróleo, el gas y la energía, a iniciar un proceso de huelga a nivel nacional", ha añadido...