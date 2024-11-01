edición general
4 meneos
3 clics
El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Pahlaví se ha declarado convencido de que las manifestaciones lograrán poner "completamente de rodillas a la República Islámica y a su desgastado y frágil aparato de represión". "En este sentido, hago un llamamiento a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, el petróleo, el gas y la energía, a iniciar un proceso de huelga a nivel nacional", ha añadido...

| etiquetas: iran , manifestaciones
4 0 0 K 51 actualidad
12 comentarios
4 0 0 K 51 actualidad
Islamotransfeministe #3 Islamotransfeministe
Alguien sabe que están diciendo Irene montero, Pablo Iglesias, bildu, echenique o alguno de estos? Es que si no me dicen ellos nada, no se que pensar al respecto. No sé si apoyar o ir en contra de estas manifestaciones.....
Alguien sabe algo? Por que no dicen algo ya?
4 K 29
#7 drstrangelove
#3 ¿Y qué quieres que digan? ¿Crees que les importa algo los asuntos internos de otro país? Eso es más de Cuñascal y Fakejoo, muy aficionados a aplaudir golpes de estado.
0 K 10
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Ione Belarra está redactando como el velo islámico empodera la multiculturalidad femenina y aparta las miradas del hetero patriarcado opresor :troll:
0 K 11
Doisneau #11 Doisneau
#3 Pues estan ocupados intentando boicotear un partido de baloncesto. El ideario va a retrasarse bastante
0 K 13
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El príncipe heredero iraní ha instado igualmente a la población a que salgan "a las calles hoy y mañana, sábado y domingo (10 y 11 de enero), esta vez a partir de las 18.00 h, con banderas, imágenes y símbolos patrios, y tomen los espacios públicos". "Nuestro objetivo ya no es solo salir a las calles; nuestro objetivo es prepararnos para conquistar y defender los centros urbanos", ha indicado. "También me preparo para regresar a mi patria y estar con ustedes, la gran nación de Irán, cuando nuestra revolución nacional triunfe. Creo que ese día está muy cerca", ha anunciado el heredero...
0 K 20
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Otro cambio de régimen que EE.UU.quiere llevar a cabo, con la CIA, el Mossad y el M16.
1 K 20
Connect #2 Connect
:palm:
0 K 11
#4 exeware
claro que vaya cuando el trabajo esta hecho que vaya ahora!! leñe!!
0 K 10
kevers #12 kevers
#4 que esperabas, es el hijo del último monarca absoluto jugando a las revoluciones, por mí que triunfe la revolución, y que vaya después y lo pasen por la guillotina.
0 K 12
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
A ver si te mandan a freír espárragos antes incluso xD
0 K 7
Fran_Ramos #9 Fran_Ramos
guillotina y a otra cosa...

a que esto no es francia...
0 K 7
elsnons #10 elsnons *
Esto Zapatero lo arreglaría en un plis plas dando cobijo en España al príncipe heredero iraní, mientras viajaría de Iran para ara pacificar a su pueblo , pero está ocupado con sus asuntos ahora.
1 K 3

menéame