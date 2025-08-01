edición general
10 meneos
86 clics
El príncipe celta de Glauberg, la espectacular estatua de un druida de la Edad del Hierro encontrada en su magnífica tumba

El príncipe celta de Glauberg, la espectacular estatua de un druida de la Edad del Hierro encontrada en su magnífica tumba

Una estatua de piedra arenisca de 1,86 metros, casi intacta salvo por los pies, que representa a un guerrero con un torque de tres colgantes idéntico al hallado en la tumba, una «corona de hojas» que recuerda al muérdago, la planta sagrada para los druidas, y una espada corta con empuñadura antropomorfa. Los detalles de la escultura son tan precisos que algunos expertos creen que podría ser un retrato del mismo príncipe enterrado en el túmulo.

| etiquetas: arqueologia , historia , tumba , celtas , glauberg
8 2 0 K 104 cultura
sin comentarios
8 2 0 K 104 cultura

menéame