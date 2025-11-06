Las principales organizaciones ecologistas rechazan la continuidad de la central nuclear de Almaraz

Las organizaciones denuncian que el oligopolio nuclear lleva meses presionando para evitar pagar por las consecuencias de su negocio, buscando rebajas o la desaparición de tasas destinadas a alimentar un fondo que ya es insuficiente para la gestión durante siglos de los residuos nucleares. Las organizaciones también alertan del legado radiactivo: cada año adicional de operación añade más contenedores con combustible gastado y aumenta el coste de gestionarlos.“La continuidad de Almaraz es el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuc
| etiquetas: almaraz en peligro , costes de la nuclear
Chatgpt se habría dado cuenta de que están repitiendo las mismas frases una y otra vez
Sobre la luna, no tengo opinión fija. Pero el dedo ese me ha dejado el culo torcido.
Ecologistas en Acción recuerda que la central nuclear de Almaraz I debe cerrarse según el calendario acordado. Estas fechas no son arbitrarias ni simbólicas: responden a razones técnicas y regulatorias. Almaraz lleva más de cuatro décadas en operación, y su infraestructura muestra signos evidentes de fatiga térmica, irradiación prolongada y envejecimiento estructural. El incidente del 28 de abril de 2025, cuando un fallo interno comprometió temporalmente el sistema de refrigeración y el generador diésel tardó tres minutos en activarse, no pued
Somos los ciudadanos los que tendremos que exigir el cierre, porque las empresas que mandan sobre el PPSOE van a intentar salirse con la suya.
Sí se aumenta el tiempo de operación también se incrementa la tasa que se recauda para la gestión de residuos, cosa que omiten intencionadamente.
Además de que si pudieran la eliminación de los dos impuestos fantasma que se inventaron, no afecta nada al fondo de Enresa ya que el dinero de esos impuestos no va para la gestión de residuos