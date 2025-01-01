edición general
El principal periódico alemán califica al reportero de Al Jazeera asesinado de "terrorista que se hace pasar por periodista" (EN)

El periódico alemán Bild ha repetido como un loro las afirmaciones del ejército israelí de que el periodista de Al Jazeera asesinado, Anas al-Sharif, era un «terrorista disfrazado de periodista», horas después de que el destacado reportero fuera atacado y muriera en un ataque sobre la ciudad de Gaza.

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , ue , alemania , bild , periodismo
comentarios
Pointman #3 Pointman *
Bild es un tabloide sensacionalista, similar al Mirror en R.U.

Todo por el cliclbait.
#4 Katos
#3 como cualquier periodico en 2025
Pointman #7 Pointman
#4 Yo solía echarle un ojo a la versión inglesa del Süddeutsche Zeitung, que me parece bastante bueno, Ahora creo que ya no tienen. Die Zeit tambien lo he leído ocasionalmente.

Tengo pendiente buscar alguno para incorporarlo al feed.
Tkachenko #6 Tkachenko *
#3 es.wikipedia.org/wiki/Bild

ostenta el primer puesto en cuanto a tirada diaria en Europa y el tercero en el mundo (2004).

Que sea un tabloide no quita que sea el más difundido, lamentablemente

Andreham #2 Andreham *
Todos los trabajadores del Bild ya no son periodistas. Simplemente por vender a uno de los suyos y negarse a investigar y declarar la verdad.
#1 ZamoraBigote
Hitler ganó.
Sandman #5 Sandman
Bild: Mierda pinchada en un palo que se hace pasar por periódico.
