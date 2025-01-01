El principal periódico alemán califica al reportero de Al Jazeera asesinado de "terrorista que se hace pasar por periodista" (EN)

El periódico alemán Bild ha repetido como un loro las afirmaciones del ejército israelí de que el periodista de Al Jazeera asesinado, Anas al-Sharif, era un «terrorista disfrazado de periodista», horas después de que el destacado reportero fuera atacado y muriera en un ataque sobre la ciudad de Gaza.
| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , ue , alemania , bild , periodismo
