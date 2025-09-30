El principal candidato de Milei en Buenos Aires, denunciado por vínculos con el narcotráfico

Una denuncia por financiamiento del narcotráfico enturbia la campaña electoral del partido de Javier Milei para las cruciales elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina. El primer candidato a diputado de la ultraderecha. El caso pone en una situación delicada a la fuerza de Milei. Buenos Aires no solo es el principal distrito del país, donde vota casi el 40% de la nómina electoral nacional, sino que es el territorio donde los candidatos ultraderechistas fueron derrotados por el peronismo en los recientes comicios provinciales.
Un candidato relacionado con el narcotráfico. Eso en España nunca sucedería.
.
Una denuncia a tres semanas de las elecciones, se repetirá en los "medios amigos" hasta la saciedad hasta las elecciones. Luego las elecciones pasan y el tema queda en nada. En España se usó y abusó de esta estrategia con CiU y con el indepentismo catalán.
En el caso de Argentina, es bastante obvio que la está usando el peronismo.
“Qué suerte tenemos los liberales de que Milei se haya metido en política. Sin él seguiríamos representados por el valijero de Espert, que a la primera que pudo se subió al avión de un na… » ver todo el comentario
Los cruces de acusaciones son normales en las luchas entre partidos o entre facciones en los partidos. Las acusaciones pueden ser ciertas o pueden no serlo.
Pero una cosa son acusaciones y descalificaciones en peleas de twitter y otra muy diferente es el empezar a organizar un juicio justo a tres semanas de la elecciones. Ni es lo mismo ni es igual. Lo que ha hecho aquí el peronismo es una táctica clásica del juego sucio electoral.
Pero no, se espera justo hasta tres semanas antes de las elecciones. Pues mira, no sé si las acusaciones serán ciertas o no, y tú tampoco. Pero lo que sí es cierto es que esto es juego sucio electoral por parte del peronismo para manipular las elecciones.