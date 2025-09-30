edición general
El principal candidato de Milei en Buenos Aires, denunciado por vínculos con el narcotráfico

Una denuncia por financiamiento del narcotráfico enturbia la campaña electoral del partido de Javier Milei para las cruciales elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina. El primer candidato a diputado de la ultraderecha. El caso pone en una situación delicada a la fuerza de Milei. Buenos Aires no solo es el principal distrito del país, donde vota casi el 40% de la nómina electoral nacional, sino que es el territorio donde los candidatos ultraderechistas fueron derrotados por el peronismo en los recientes comicios provinciales.

reivaj01 #1 reivaj01
¡Que vergüenza!
Un candidato relacionado con el narcotráfico. Eso en España nunca sucedería.

gringogo #5 gringogo
#1 El argentino es más de avión:  media
#2 Mandri20
La Argentina de Milei es la promotora de las narcolanchas. Un gobierno corrupto y complice de traficantes. Por eso son tan amiguis del PP y Vox. Qué vergüenza señores. Habrá que decírselo a Trump para que reparta libertad y democracia en Argentina.
Lenari #3 Lenari
Acusaciones a 2-4 semanas de las elecciones: típica maniobra de propaganda electoral deshonesta.

Una denuncia a tres semanas de las elecciones, se repetirá en los "medios amigos" hasta la saciedad hasta las elecciones. Luego las elecciones pasan y el tema queda en nada. En España se usó y abusó de esta estrategia con CiU y con el indepentismo catalán.
Glidingdemon #4 Glidingdemon
#3 ya, solo ocurre con la ultraderecha y la derecha, seguro que podemos y urban están de acuerdo contigo, y mientras tanto el PP de descojona de tus lloros
Lenari #6 Lenari
#4 Ocurre con todos. En el caso de España es el PP quien ha utilizado esta estrategia más a menudo, pero también lo ha hecho el PSOE.

En el caso de Argentina, es bastante obvio que la está usando el peronismo.
gringogo #7 gringogo *
#3 Acusaciones que recibía de los propios libertarios hace 2 años, no los "peronistas" #6: www.pagina12.com.ar/861622-lo-bancaba-un-narco-lo-que-decian-los-libertarios-de-espert- [["Lo bancaba un narco": lo que decían los libertarios de Espert antes de su pase a LLA.]]

“Qué suerte tenemos los liberales de que Milei se haya metido en política. Sin él seguiríamos representados por el valijero de Espert, que a la primera que pudo se subió al avión de un na…   » ver todo el comentario
Lenari #10 Lenari
#7 ¿Y qué?

Los cruces de acusaciones son normales en las luchas entre partidos o entre facciones en los partidos. Las acusaciones pueden ser ciertas o pueden no serlo.

Pero una cosa son acusaciones y descalificaciones en peleas de twitter y otra muy diferente es el empezar a organizar un juicio justo a tres semanas de la elecciones. Ni es lo mismo ni es igual. Lo que ha hecho aquí el peronismo es una táctica clásica del juego sucio electoral.
Ortzi_ #9 Ortzi_
#3 Este tema es viejo. Hace mucho que se relacionaba a este tipo con el narcotráfico. Quizá lo criticable es ponerle de candidato, no crees?
Lenari #11 Lenari
#9 Si hace mucho que se le relacionaba con el narcotráfico, eso significa que ha habido años para hacer una acusación en el juzgado.

Pero no, se espera justo hasta tres semanas antes de las elecciones. Pues mira, no sé si las acusaciones serán ciertas o no, y tú tampoco. Pero lo que sí es cierto es que esto es juego sucio electoral por parte del peronismo para manipular las elecciones.
manc0ntr0 #8 manc0ntr0
Qué pena de país, parece que sólo pueden elegir entre fuego y brasa
