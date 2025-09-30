El principal candidato de Milei en Buenos Aires, denunciado por vínculos con el narcotráfico

Una denuncia por financiamiento del narcotráfico enturbia la campaña electoral del partido de Javier Milei para las cruciales elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina. El primer candidato a diputado de la ultraderecha. El caso pone en una situación delicada a la fuerza de Milei. Buenos Aires no solo es el principal distrito del país, donde vota casi el 40% de la nómina electoral nacional, sino que es el territorio donde los candidatos ultraderechistas fueron derrotados por el peronismo en los recientes comicios provinciales.