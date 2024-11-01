En la principal bienal de la India, una pintura que alude a "La Última Cena" provoca protestas y reacciones negativas  

La principal bienal de la India, la Bienal Kochi-Muziris , se vio obligada a cerrar brevemente tras las protestas de grupos cristianos en respuesta a una pintura que representaba la Última Cena. La pintura de Tom Vattakuzhy representa a Mata Hari, la bailarina holandesa ejecutada por los franceses como espía alemana durante la Primera Guerra Mundial. La pintura de Tom Vattakuzhy no se incluyó en la exposición principal de la bienal, " For the Time Being ", sino en una exposición paralela recurrente