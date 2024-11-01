edición general
4 meneos
96 clics

En la principal bienal de la India, una pintura que alude a "La Última Cena" provoca protestas y reacciones negativas  

La principal bienal de la India, la Bienal Kochi-Muziris , se vio obligada a cerrar brevemente tras las protestas de grupos cristianos en respuesta a una pintura que representaba la Última Cena. La pintura de Tom Vattakuzhy representa a Mata Hari, la bailarina holandesa ejecutada por los franceses como espía alemana durante la Primera Guerra Mundial. La pintura de Tom Vattakuzhy no se incluyó en la exposición principal de la bienal, " For the Time Being ", sino en una exposición paralela recurrente

| etiquetas: bienal , india , última cena , pintura
3 1 0 K 38 ARTE
4 comentarios
3 1 0 K 38 ARTE
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Mucho fanático de Leonardo da Vinci, autor de este fresco mural de "La última cena" que referencia, al que ni siquiera mencionan en el artículo. ?(
1 K 28
Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward
#1 Está bien tu edición porque La Última Cena de Leonardo da Vinci no es un fresco tradicional, sino una pintura mural experimental con óleo y temple sobre yeso seco. Tampoco veo necesario que se referencie, es una obra universal conocida por todo el mundo. El artículo relata una noticia puntual.
0 K 19
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
#3 el que digo que la referencia es el artista.Tom Vattakuzhy, y claro que es conveniente nombrar al autor porque "La última cena" de da Vinci no es la única obra artística sobre ese tema ni la única con ese título. Ni una mención al autor de la obra cuyo plagio/ homenaje/ referencia dice la noticia que molesta tanto...
0 K 10
Andreham #2 Andreham
La censura cristiana como siempre haciendo de sus cosas.

Ah, pero al menos no son tan malos como los de Mahoma así que nada, que hagan lo que quieran.
0 K 7

menéame