El Principado "apoyará" la gran planta de Indra en Avilés y FADE pide "evaluar con detenimiento" el proyecto

El proyecto de Indra contempla establecer, en los terrenos de las antiguas baterías de coque de ArcelorMittal, un centro de acabado de blindados, una pista de pruebas y un parque para empresas auxiliares. Se trataría de la segunda gran infraestructura industrial de Indra en Asturias, sumada a la factoría de blindados de El Tallerón de Gijón. CCOO Asturias ha valorado como "buena noticia" el plan en Avilés, al aportar "actividad y empleo de calidad". Más cautela ha mostrado la Federación Asturiana de Empresarios.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Lo lógico es que esa zona industrial que Arcelor ya no usa, se utilice para la industria nacional.

Que es industria militar? Vale, pero primero habrá que apoyar a Indra que a la
Norteamericana que tiene como propiedad Santa Bárbara en Trubia
0 K 20
ChukNorris #2 ChukNorris
#1 Pero no te puedes quejar, Santa Bárbara se vendió por unos 800 millones (de pesetas) después de meter varios miles de millones, para sanearla.

Grandes gestores que teníamos en aquellas décadas.
1 K 19
#3 amusgada
#2 y ahora Sta Bárbara denuncia al conglomerado hub de defensa por querer potenciar a Indra. Te tienes que reír sino fuera porque pretenden que hagamos una forma de vida del crear herramientas para asesinar.


