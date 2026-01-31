El Principado "apoyará" la gran planta de Indra en Avilés y FADE pide "evaluar con detenimiento" el proyecto

El proyecto de Indra contempla establecer, en los terrenos de las antiguas baterías de coque de ArcelorMittal, un centro de acabado de blindados, una pista de pruebas y un parque para empresas auxiliares. Se trataría de la segunda gran infraestructura industrial de Indra en Asturias, sumada a la factoría de blindados de El Tallerón de Gijón. CCOO Asturias ha valorado como "buena noticia" el plan en Avilés, al aportar "actividad y empleo de calidad". Más cautela ha mostrado la Federación Asturiana de Empresarios.