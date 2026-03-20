La princesa heredera de Noruega dice que fue "manipulada y engañada" por Epstein. (ENG)

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, declaró el viernes que lamentaba su amistad con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, en un intento por contener uno de los mayores escándalos que ha afectado a la familia real del país. La publicación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de millones de documentos sobre Epstein ha causado conmoción en todo el mundo, revelando los vínculos del financier desacreditado con personas prominentes, incluyendo a la princesa heredera y a destacados políticos, empresarios y diplomáticos