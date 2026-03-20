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La princesa heredera de Noruega dice que fue "manipulada y engañada" por Epstein. (ENG)

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, declaró el viernes que lamentaba su amistad con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, en un intento por contener uno de los mayores escándalos que ha afectado a la familia real del país. La publicación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de millones de documentos sobre Epstein ha causado conmoción en todo el mundo, revelando los vínculos del financier desacreditado con personas prominentes, incluyendo a la princesa heredera y a destacados políticos, empresarios y diplomáticos

| etiquetas: noruega , jeffrey epstein , mette-marit , doj
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4 comentarios
2 1 0 K 40 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Suena a honestidad real :shit:
se acuerdan del weinstein?
ese weon que pedia "favores" por roles, o cosas asi?
A veces me pregunto si algunas lo habran hecho a proposito, a lo Saerra Targaryen
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Y habrá que creerla porque el señor se suicido en la cárcel y no puede defenderse
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Sabaoth #3 Sabaoth
Como el muerto ya no puede contradecirla… pues lo mejor es cargarle la responsabilidad y que se lo cobre el diablo.
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#2 Barriales
Lo siento, no volverá a pasar.
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