Los primos acusados de violar a una amiga se declaran inocentes: «Fue consentido»

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga desde ayer y en dos sesiones a dos primos por violar a una amiga en 2021. El juicio se celebra a puerta cerrada para preservar los derechos de la víctima. Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2021 cuando los dos primos acusados y la víctima, junto a otros amigos, pasaron un día de fiesta consumiendo alcohol en varios domicilios. Acabaron la en la casa en la que vivía uno de los investigados. La mujer, debido a la ingesta de alcohol, se quedó dormida en la cama de este varón. Cuando se despertó...
| etiquetas: badajoz , violación , primos
Guardemos las antorchas hasta que la sentencia sea firme.
que viene mi amiga a veeermeeee
¿Cual es la verdad? No se puede saber ni importa. Sólo importa si hay pruebas. SI no hay pruebas, no se puede condenar sin pruebas.
Evidentemente que el testimonio de la denunciante no puede ser una prueba. Es increible que haya que decir esto. El que sea necesario decirlo significa que aquí hay algo extraordinariamente importante que está roto.