Los primos acusados de violar a una amiga se declaran inocentes: «Fue consentido»

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga desde ayer y en dos sesiones a dos primos por violar a una amiga en 2021. El juicio se celebra a puerta cerrada para preservar los derechos de la víctima. Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2021 cuando los dos primos acusados y la víctima, junto a otros amigos, pasaron un día de fiesta consumiendo alcohol en varios domicilios. Acabaron la en la casa en la que vivía uno de los investigados. La mujer, debido a la ingesta de alcohol, se quedó dormida en la cama de este varón. Cuando se despertó...