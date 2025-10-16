edición general
Los primos acusados de violar a una amiga se declaran inocentes: «Fue consentido»

Los primos acusados de violar a una amiga se declaran inocentes: «Fue consentido»

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga desde ayer y en dos sesiones a dos primos por violar a una amiga en 2021. El juicio se celebra a puerta cerrada para preservar los derechos de la víctima. Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2021 cuando los dos primos acusados y la víctima, junto a otros amigos, pasaron un día de fiesta consumiendo alcohol en varios domicilios. Acabaron la en la casa en la que vivía uno de los investigados. La mujer, debido a la ingesta de alcohol, se quedó dormida en la cama de este varón. Cuando se despertó...

| etiquetas: badajoz , violación , primos
9 comentarios
eltxoa #1 eltxoa
primos aquí es una palabra en clave como reyerta :troll:
Fedorito #2 Fedorito
La noticia sería que se declarasen culpables.
placeres #6 placeres
#2 que tontería se menean igualmente continuamente acuerdos con fiscalía y las partes todo el tiempo y el primer paso es declararse culpable de los delitos y aceptar la pena negociada.

Guardemos las antorchas hasta que la sentencia sea firme.
Supercinexin #3 Supercinexin
Échame una mano primo
que viene mi amiga a veeermeeee
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
...el dinosaurio todavía estaba allí
kastanedowski #5 kastanedowski
Costumbres locales milenarias, nada de que preocuparse
#7 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
#4 lordban
En 2021 :wall:
#8 khalil
Este es el problema típico de las denuncias por violación. Dice ella que fue no consentido. Dice él que sí que fue consentido.

¿Cual es la verdad? No se puede saber ni importa. Sólo importa si hay pruebas. SI no hay pruebas, no se puede condenar sin pruebas.

Evidentemente que el testimonio de la denunciante no puede ser una prueba. Es increible que haya que decir esto. El que sea necesario decirlo significa que aquí hay algo extraordinariamente importante que está roto.
