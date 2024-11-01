edición general
Primitive Technology: Fuelle de poleas portátil

Primitive Technology: Fuelle de poleas portátil  

Un fuelle originalmente fijo al suelo fue convertido en portátil al integrar sus estacas de anclaje en un bloque de adobe, permitiendo moverlo sin perder rendimiento en la fundición.

skaworld #1 skaworld
Joder.... Hacia tiempo q le habia perdido la pista pero...Pasan los años y este pobre hombre sigue descalzo...

Hay primitiva technology... Hay meneo
#2 Robe7064
#1 Inventó un género de Youtube.
OdaAl #3 OdaAl *
#1 Le está costando llegar a la edad de bronce, lleva unos años atascado, no consigue ningún avance con los metales.Y de hacer una herramienta de metal, ni hablamos.
#4 Kuruñes3.0
Amosnomejodas, esto ya roza el ridículo, que es lo siguiente, ¿La casa de Tarzán del cine de los 50? ¿El troncomovil de Pablo Mármol?
