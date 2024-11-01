·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7212
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
5833
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
8110
clics
Llego la censura "buena" a MNM
6430
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
4397
clics
El estrambótico error de “Ahora Sonsoles”: “Los laterales del Puente Carranza están inundados”
más votadas
492
El líder de Desokupa, Daniel Esteve, amenaza con ir a buscar a Pablo Iglesias y 'enviarlo al hospital'
703
Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante
417
La carta de la exedil de Móstoles a Ayuso en la que denunciaba acoso sexual y laboral: “Comuniqué la grave situación que he padecido y el partido no me amparó”
628
Ángela Millán: "¿A santo de qué el Ayuntamiento da una paguita de 17.000€ a Vito Quiles?"
375
Los anuncios para vender pisos protegidos en Alicante por más de 400.000 euros desaparecen de la web
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
85
clics
Primitive Technology: Fuelle de poleas portátil
Un fuelle originalmente fijo al suelo fue convertido en portátil al integrar sus estacas de anclaje en un bloque de adobe, permitiendo moverlo sin perder rendimiento en la fundición.
|
etiquetas
:
primitive
,
technology
,
fuelle
11
2
0
K
107
cultura
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
107
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
skaworld
Joder.... Hacia tiempo q le habia perdido la pista pero...Pasan los años y este pobre hombre sigue descalzo...
Hay primitiva technology... Hay meneo
2
K
30
#2
Robe7064
#1
Inventó un género de Youtube.
0
K
7
#3
OdaAl
*
#1
Le está costando llegar a la edad de bronce, lleva unos años atascado, no consigue ningún avance con los metales.Y de hacer una herramienta de metal, ni hablamos.
0
K
10
#4
Kuruñes3.0
Amosnomejodas, esto ya roza el ridículo, que es lo siguiente, ¿La casa de Tarzán del cine de los 50? ¿El troncomovil de Pablo Mármol?
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay primitiva technology... Hay meneo