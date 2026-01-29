·
Los primeros superhéroes: antes del multiverso
Pedro Angosto nos lleva a un viaje apasionado a la Edad de Oro del cómic donde rescata héroes olvidados y reivindica los orígenes del género con rigor, cariño y mucha nostalgia.
