Los primeros resultados, con un 30% del voto escrutado, apuntan a una victoria europeísta en Moldavia

El partido gobernante araña el 40% frente al 31% del bloque prorruso en las primeras fases del escrutinio de unas elecciones decisivas para la antigua república soviética
En Abril del próximo año ,en Hungria hay elecciones, y todo apunta a un monumental descalabro de Orban... me da que se acabara refugiando en Moscu, auspiciado por la mafia que habita en el Kremlin.
Sin datos de lo que se gastan es difícil determinar.
En Rusia se dejan un cantidad descomunal de dinero en pagar a propagandistas occidentales.... es lo que tiene vivir por y para la propaganda, que el pueblo ruso le importa una absoluta mierda a su dictador, de ahi que los salarios y nivel de vida en Rusia sean peores que… » ver todo el comentario
Relax y a esperar un poco mas