Los primeros resultados, con un 30% del voto escrutado, apuntan a una victoria europeísta en Moldavia

Los primeros resultados, con un 30% del voto escrutado, apuntan a una victoria europeísta en Moldavia

El partido gobernante araña el 40% frente al 31% del bloque prorruso en las primeras fases del escrutinio de unas elecciones decisivas para la antigua república soviética

16 comentarios
Comentarios destacados:    
#2 Ominous
Nooo! ¿Cómo osan preferir UE a Rusia?
Pertinax #3 Pertinax
#2 Si es que hay que estar tonto.
Spirito #8 Spirito
#2 Visto como prospera Europa y el panorama que se avecina no sé yo, eh.
Findeton #11 Findeton
#2 Quizás esto es una razón para una "operación especial" por parte de Putin?
antesdarle #15 antesdarle
#11 vaya por dios, otro país que hay que desnazificar por parte de los nazis
Andreham #4 Andreham
Me alegro por los ciudadanos moldavos, a ver si consiguen mejorar su situación económica y social :-)
#5 pozz
En el Kremlin se estan poniendo nerviosos, sus inversiones en los ultras europeos no termina de dar los frutos que esperaban...

En Abril del próximo año ,en Hungria hay elecciones, y todo apunta a un monumental descalabro de Orban... me da que se acabara refugiando en Moscu, auspiciado por la mafia que habita en el Kremlin.
Battlestar #13 Battlestar
#5 Pues no sé, digo yo que depende de lo que inviertan. Si se dejan una pasta en bots e influencers pues igual, pero si lo que se gastan es cacahuetes pues oye, igual ni tan mal para lo que invierten.

Sin datos de lo que se gastan es difícil determinar.
#16 pozz
#13 Hace unos dias, convencion ultra de nazis y fascistas occidentales en Moscu, incluidos varios archireconocidos ultras españoles.
www.meneame.net/story/politicos-rusos-sacerdotes-ortodoxos-dan-bienven

En Rusia se dejan un cantidad descomunal de dinero en pagar a propagandistas occidentales.... es lo que tiene vivir por y para la propaganda, que el pueblo ruso le importa una absoluta mierda a su dictador, de ahi que los salarios y nivel de vida en Rusia sean peores que…   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
Y si no sale el europeista pues se vuelve a votar y asi hasta que salga {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
#6 DonaldBlake
¡Menuda putada tener que elegir entre UE (EEUU) o Rusia!
Battlestar #14 Battlestar
#6 Bueno, por lo menos pueden elegir xD
johel #9 johel *
Puede salir ganador el voto proyanki o ser declarado un fraude electoral. Pero que quede claro que ante todo tienen libertad de eleccion. :roll:
angelitoMagno #10 angelitoMagno
En las últimas elecciones en España, con un 30% escrutado, el PSOE era el partido mas votado.

Relax y a esperar un poco mas
RoterHahn #12 RoterHahn
Pues ojala se vaya y lo mas lejos posible.
Pertinax #1 Pertinax *
En ocasiones veo maniobras dentro de las fronteras rusas.
