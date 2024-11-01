Los primeros días de Linux [ENG]

Mi nombre es Lars Wirzenius y yo estaba allí cuando Linux comenzó. Linux ahora es un éxito global, pero sus comienzos fueron bastante más humildes. Estos son mis recuerdos de los primeros días de Linux, su creación y el comienzo de su camino hacia donde está hoy. […] Después de publicar el anuncio de Linux en Usenet, la gente empezó a interesarse demandando una forma de instalarlo y, como Linus solamente tenía un ordenador donde desarrollar Linux (con Minix), este lo instaló en el mío, así que mi ordenador fue el primero donde se instaló Linux.