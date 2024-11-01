Los primeros días de Linux [ENG]

Mi nombre es Lars Wirzenius y yo estaba allí cuando Linux comenzó. Linux ahora es un éxito global, pero sus comienzos fueron bastante más humildes. Estos son mis recuerdos de los primeros días de Linux, su creación y el comienzo de su camino hacia donde está hoy. […] Después de publicar el anuncio de Linux en Usenet, la gente empezó a interesarse demandando una forma de instalarlo y, como Linus solamente tenía un ordenador donde desarrollar Linux (con Minix), este lo instaló en el mío, así que mi ordenador fue el primero donde se instaló Linux.
| etiquetas: linux , linus torvalds , freax , primeros días , kernel , lars wirzenius , minix
De las cosas más curiosas: El sistema X11 fue portado a Linux en 1992, por lo que ese año fue el año de Linux en el escritorio
Thus, mine was the first PC where Linux was ever installed. While this was happening, I was taking a nap, and I recommend this method of installing Linux: napping, while Linus does the hard work.
Y anda que no las pasas mal para poder entrar en entorno gráfico al principio.