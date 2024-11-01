Los primeros coches lo suficientemente atrevidos como para conducir solos (ENG)

Nadie sabe exactamente cuándo los vehículos que conducimos nos arrebatarán finalmente el volante. Pero la era del automóvil autónomo no es un Big Bang repentino. Es más bien un lento avance, que comenzó durante la administración Roosevelt. Y nos referimos a Theodore, no a Franklin. Y no en Estados Unidos, sino en España, por alguien de quien probablemente nunca hayas oído hablar. Se llamaba Leonardo Torres Quevedo, un ingeniero español nacido en Santa Cruz, España, en 1852.