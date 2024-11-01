edición general
1 meneos
12 clics

Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel Traíña de Lo Pagán

Las autoridades sanitarias mantienen la investigación para determinar el foco exacto del brote que afecta a 42 personas y mantiene a dos hospitalizadas

| etiquetas: intoxicación , hotel , san pedro del pinatar , lo pagan
1 0 0 K 11 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 11 actualidad

menéame