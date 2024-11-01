edición general
Primero fue la industria automotriz, ahora Europa va a perder frente China otra de sus industrias estrella

Las luces de la planta de LyondellBasell en el puerto de Róterdam se apagaron por última vez una tarde de septiembre. La fábrica, que producía óxido de propileno —una materia prima esencial para espumas, colchones y piezas de automóviles— acababa de ser desmantelada. Un símbolo silencioso de una era que se apaga. La planta, con apenas 22 años de vida, se convirtió en una víctima más de una tormenta que azota al corazón industrial europeo: energía cara, competencia asiática y desinversión. Europa, otrora potencia química mundial, ha perdido

#1 Cincocuatrotres
Pero seguirá saliendo sonriente la van der Leyen con su cara de haber inventado el mundo y dirá que Putin es muy malo. De sus chanchullos no dirá nada.
azathothruna #3 azathothruna
#1 Lo unico que espero de Putin es que termine rapido esta cagada especial y se dedique a asuntos internos.
Simplemente porque me dan pena las rusas (y ucranianas)
Ankor #6 Ankor
La industria química hace tiempo que está en el punto de mira de China. Están produciendo buenas calidades y a un tercio de nuestro coste.
Encima Europa se pegó un tiro en el pie con la prohibición de comerciar con Rusia #1 cuando presisamente eran excelentes compradores y no miraban precios. Ahora les compran a China.
azathothruna #7 azathothruna
#6 Todo esto me hace pensar que China es el amigo troll del barrio.
Le dio animos al hijo de putin para la cagada especial con este escenario en mente.
#4 CrudaVerdad
¿Energía cara? ¿Por qué será? ¿Quizás decisiones geopolíticas populistas o vasallaje ante USA? Misterios.
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
El capitalismo financiero que es en el que estamos, ha desindustrializado Europa y EE.UU.
azathothruna #2 azathothruna
Es lindo ver los detalles de esta caida, pieza a pieza, de los colonizadores.
Pero es muy lenta para mi gusto, demasiado.
Con suerte terminan peor que yemen y palestina combinados.
