Las primeras imágenes de Andrés Martínez al llegar a su casa en Bilbao tras ser liberado como preso político en Venezuela  

Andrés Martínez Adasme ya está en casa. Ya está con sus familiares. Ya ha llegado a su hogar después de haber aterrizado en Barajas a eso de las 13:00 de la tarde tras estar preso en Venezuela. Tras llevar en las cárceles de Maduro desde que hace casi 500 días le arrestasen junto a José María Basoa mientras hacían turismo por, según el régimen, pertenecer al CNI y querer matar al líder venezolano.
andres martinez adasme
Desempleado en DESEMPLEADO BUSCANDO NUEVOS RETOS
www.linkedin.com/in/andres-martinez-adasme-4b8604128/
Turistas, ya.... los nuevos retos deben ser "colarse en zonas militares restringidas con armas"
Que un parado de toda la vida en su perfil profesional tenga dinero para moverse por el mundo y subsistir...
Que su compi tenga en su perfil de LinkedIn que es técnico de aires acondicionados pero que trabaja en una empresa de transportes ubicada en Polonia sin sede en España pero ponga que está en Bilbao.
Ay la "casualidad"
Si estos dos son turistas yo soy el Papa
Menuda película que te estás montando.
Por lo mismo, vasallaje a EEUU
Ahora para los mismos medios y foreros, estos detenidos son lo mismo pero al revés.
Alguien tendrá que explicar cómo un desempleado se convierte en preso político.
Cómo sois los demócratas...
www.meneame.net/story/familia-activista-venezolana-rocio-san-miguel-ag
Que se sepa no presentaron pruebas sólidas contra ellos y si las tuvieran no los iban a soltar pues no serían presos políticos.
Vale que todos sabemos que es posible que ciudadanos españoles participasen en acciones subversivas y que desde España se financia a la oposición que si no ha dado un golpe de estado es porque no ha podido.
¿Sospechosos? Sí, y ese puede haber sido el único motivo para que los encarcelen en un sistema que no es garantista.
(Biba la rebolusión Volivari-ana!)
Ale, a mentir al ignore.