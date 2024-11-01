Las primeras imágenes de Andrés Martínez al llegar a su casa en Bilbao tras ser liberado como preso político en Venezuela  

Andrés Martínez Adasme ya está en casa. Ya está con sus familiares. Ya ha llegado a su hogar después de haber aterrizado en Barajas a eso de las 13:00 de la tarde tras estar preso en Venezuela. Tras llevar en las cárceles de Maduro desde que hace casi 500 días le arrestasen junto a José María Basoa mientras hacían turismo por, según el régimen, pertenecer al CNI y querer matar al líder venezolano.