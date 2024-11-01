edición general
12 meneos
72 clics
Las primeras imágenes de Andrés Martínez al llegar a su casa en Bilbao tras ser liberado como preso político en Venezuela

Las primeras imágenes de Andrés Martínez al llegar a su casa en Bilbao tras ser liberado como preso político en Venezuela  

Andrés Martínez Adasme ya está en casa. Ya está con sus familiares. Ya ha llegado a su hogar después de haber aterrizado en Barajas a eso de las 13:00 de la tarde tras estar preso en Venezuela. Tras llevar en las cárceles de Maduro desde que hace casi 500 días le arrestasen junto a José María Basoa mientras hacían turismo por, según el régimen, pertenecer al CNI y querer matar al líder venezolano.

| etiquetas: primeras , imágenes , andrés , martínez , casa , bilbao
10 2 0 K 118 actualidad
28 comentarios
10 2 0 K 118 actualidad
Comentarios destacados:        
Harkon #3 Harkon *
Andrés Martínez Adasme, según su LinkedIN "DESEMPLEADO BUSCANDO NUEVOS RETOS" de toda su vida profesional, siendo recdibido en el aeropuerto por personal de negro con la cara tapada y la cabeza rapada que huelen a pasmarotas a 10 Km

andres martinez adasme
Desempleado en DESEMPLEADO BUSCANDO NUEVOS RETOS

www.linkedin.com/in/andres-martinez-adasme-4b8604128/

Turistas, ya.... los nuevos retos deben ser "colarse en zonas militares restringidas con armas"
10 K 112
plutanasio #10 plutanasio
#3 el pelo rapado no significa nada. Igual hasta se lo han rapado en la cárcel, como hacen en el salvador. Y lo de LinkedIn... Pues como si yo pongo en mi LinkedIn que he estudiado en la universidad de la calle. Tiene pinta que se lo hizo, puso esa parida y no lo usó en su vida. Un tío que trabaja para el cni no tiene un linkedin
3 K 36
Harkon #13 Harkon
#10 Cara tapada, cabeza rapada, ropa de FFSS, un tío de un metro noventa

Que un parado de toda la vida en su perfil profesional tenga dinero para moverse por el mundo y subsistir...

Que su compi tenga en su perfil de LinkedIn que es técnico de aires acondicionados pero que trabaja en una empresa de transportes ubicada en Polonia sin sede en España pero ponga que está en Bilbao.

Ay la "casualidad"

Si estos dos son turistas yo soy el Papa
5 K 84
obmultimedia #25 obmultimedia
#13 uno que vive de las rentas
0 K 11
bronco1890 #26 bronco1890
#13 ¿Y porque el tipo encapuchado da la mano a uno y abraza a otro?¿La policía se comporta así? Además, eso no es el aeropuerto si no un portal, seguramente el portal de la casa de uno de los liberados tal y como dice la noticia.
Menuda película que te estás montando.
0 K 12
bronco1890 #12 bronco1890
#3 ¿Y porque querría el estado español cometer atentados en Venezuela?
0 K 12
Harkon #14 Harkon
#12 Por que dio apoyo el gobierno el otro día con un buque para repostar a los buques se EEUU que asaltaron el petrolero ruso entre escocia e Islandia?

Por lo mismo, vasallaje a EEUU
1 K 19
JuanCarVen #19 JuanCarVen
#12 Si se llamará Pavel l opinión de muchos sería diferente #14.
0 K 12
Antipalancas21 #28 Antipalancas21
#14 Eso que dices es un bulo.
0 K 20
cuatroD2 #17 cuatroD2
#3 "siendo recdibido en el aeropuerto por personal de negro con la cara tapada y la cabeza rapada" eso no sale en la noticia que has subido, no seas bulero.
0 K 9
Harkon #18 Harkon *
#17 sale en el vídeo en la propia noticia, esto que lo estoy soñando? Venga hombre  media
1 K 28
plutanasio #22 plutanasio
#18 eso no es el aeropuerto, es el portal de su casa. En el vídeo del enlace que tú has mandado sale un fulano de una ong diciendo que los presos liberados les han reunido en una sala y que no iban a salir por donde todo el mundo. Si te quieres creer que el cni va a ir a recibirlo al portal de su casa ya es cosa tuya
2 K 26
#16 encurtido *
Vaya diferencia de trato con Pavel González, que gozaba de una una generosa simpatía de los medios/meneantes independentistas que prácticamente acusaban al estado español de no hacer nada por ser vasco. Y algún medio despistado como Público.

Ahora para los mismos medios y foreros, estos detenidos son lo mismo pero al revés.
5 K 48
JuanCarVen #20 JuanCarVen
#16 Pavel como espía era muy chapuzero y estos se ve que también. Lo primero es ser discreto.
0 K 12
#15 eldelcerro
Le pagamos mucho a los desempleados, si hiciésemos caso al PP en vez de hacer turismo se pondrían a trabajar en cualquier cosa.
Alguien tendrá que explicar cómo un desempleado se convierte en preso político.:troll:
1 K 26
Natxelas_V #4 Natxelas_V *
Razón más que suficiente para meterlo de nuevo en el Helicoide y continuar torturándolo, verdad Harkonito?
Cómo sois los demócratas... :shit:
3 K 26
makinavaja #9 makinavaja
#4 Los que dirigen Guantánamo también son "demócratas".... :troll: :troll:
2 K 26
Natxelas_V #11 Natxelas_V
#9 Por supuesto que no. Es salvajismo.
0 K 6
makinavaja #8 makinavaja
Todos los que han vuelto de Venezuela sin periodistas, ocultos, y sin imágenes públicas apenas... sion declaraciones.... tanto secretismo....qué tufo a "que son compañeros, coño"...
0 K 12
plutanasio #24 plutanasio
#8 aquí dice una familia que tienen prohibido hablar :tinfoil: :tinfoil:

www.meneame.net/story/familia-activista-venezolana-rocio-san-miguel-ag
0 K 11
Alakrán_ #27 Alakrán_
#8 Al parecer el acuerdo con Venezuela incluye una cláusula de silencio, en el caso de romperse, el régimen volvería a perseguirlos.
0 K 11
Alakrán_ #7 Alakrán_
Algunos le dan legitimidad y credibilidad a la dictadura chavista, como siempre lo que tienen la boca llena de pueblo son los que más se alejan del mismo ante un gobierno de "revolucionarios" o Ayatolás.
0 K 11
#23 BurraPeideira_
Podría ser podría no ser... no tiene mucho sentido discutir sobre cosas que nunca vamos a conocer.
Que se sepa no presentaron pruebas sólidas contra ellos y si las tuvieran no los iban a soltar pues no serían presos políticos.
Vale que todos sabemos que es posible que ciudadanos españoles participasen en acciones subversivas y que desde España se financia a la oposición que si no ha dado un golpe de estado es porque no ha podido.
¿Sospechosos? Sí, y ese puede haber sido el único motivo para que los encarcelen en un sistema que no es garantista.
0 K 11
senador #2 senador
La que está liando Zapatero.
0 K 9
CharlesBrowson #21 CharlesBrowson
a ver si tiene algo que contar :popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 7
Natxelas_V #6 Natxelas_V
Un ad hominen de la peor calidad, como siempre. Sabes perfectamente quién soy y que llevo aquí desde 2009. Me cambio de nick cuando me da la gana. Eso es todo.
0 K 6
Natxelas_V #1 Natxelas_V *
Preso político en Venezuela? No puede ser. El régimen chavista jamás ha encarcelado a nadie por razones políticas, que me lo han dicho en Menéame. :shit: :roll:
(Biba la rebolusión Volivari-ana!)
9 K -20
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 que te van a decir si tienes una cuenta de diciembre de 2025.

Ale, a mentir al ignore.
3 K 41

menéame