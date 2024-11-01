La primera ministra de Dinamarca pide perdón en Groenlandia a las víctimas de anticoncepción forzada

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió disculpas en Groenlandia este miércoles en nombre del Estado a las víctimas de una campaña de anticoncepción forzada en este territorio autónomo danés que duró décadas. «Hoy solo hay una cosa que decirles: perdón por la injusticia que se les infligió por ser groenlandeses. Perdón por lo que se les quitó y por el dolor que eso les causó, en nombre de Dinamarca. Perdón», declaró Frederiksen en Nuuk, la capital de la isla ártica.