Primera ignición estática en la rampa del cohete lunar chino CZ-10

En los últimos dos meses el programa lunar tripulado chino está en racha. El 17 de junio se llevó a cabo una prueba del sistema de escape de emergencia de la nave tripulada Mengzhou, mientras que el 6 de agosto se anunció de la finalización con éxito de las simulaciones de despegue y aterrizaje del módulo lunar Lanyue. Los elementos del programa lunar avanzan paso firme para hacer realidad el mandato del gobierno: poner dos astronautas chinos en la superficie lunar antes de 2030.