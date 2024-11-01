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La primera iglesia de Formentera: un refugio fortificado frente a los ataques de piratas

No hay ventanas. Los muros son desproporcionadamente gruesos. Y hay una sola entrada, cerrada con una puerta de hierro robusta y discreta. Esta no es una iglesia al uso. Y su función no parece únicamente la del culto. Los formenterenses eran pocos, sus asentamientos estaban dispersos por el territorio, y además no contaban con ningún tipo de defensa militar. Rodeados por este panorama, sus opciones al avistar velas en el horizonte eran más bien pocas.

| etiquetas: iglesia , formentera , piratas , fortaleza
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4 comentarios
13 3 0 K 179 Historia
tul #1 tul
los piratas estaban dentro
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Parece un presidio de los que se contruian en América. Y no hablo de una cárcel, si no de pequeñas fortalezas preparadas para quedar aisladas y resistir los ataques de bandas armadas.

es.wikipedia.org/wiki/Presidio
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Para defender la pobreza que su credo estipula ...
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Amperobonus #4 Amperobonus
Formentera (e Ibiza) eran atacados por piratas constantemente. Fuera de la ciudad de Ibiza, la gente no vivía en núcleos concentrados, sino dispersos. Las iglesias eran el refugio de todo el mundo. Cuando los ataques de los piratas cesaron, se mantuvo la estructura, pero en las partes superiores si que se ponían ventanas, como es el caso de la iglesia de Sant Agustí d'es Vedrà, que es de principios del s. XIX
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