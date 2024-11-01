La primera iglesia de Formentera: un refugio fortificado frente a los ataques de piratas

No hay ventanas. Los muros son desproporcionadamente gruesos. Y hay una sola entrada, cerrada con una puerta de hierro robusta y discreta. Esta no es una iglesia al uso. Y su función no parece únicamente la del culto. Los formenterenses eran pocos, sus asentamientos estaban dispersos por el territorio, y además no contaban con ningún tipo de defensa militar. Rodeados por este panorama, sus opciones al avistar velas en el horizonte eran más bien pocas.