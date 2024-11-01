Primera erupción en la historia registrada del volcán Hayli Gubbi (Etiopía) (ING)

Una nueva erupción surgió esta mañana en el volcán Hayli Gubbi, en la región Danakil de Etiopía, a unos 15 km del Erta Ale. A las 08:30 h estalló de forma explosiva, generando una gran columna de ceniza que alcanzó 10-15 km y se desplazó hacia el suroeste de la península Arábiga. Satélites detectan también una notable emisión de SO₂. La zona es remota y difícil de acceder, por lo que casi toda la información proviene de satélites. No se conocían erupciones previas en miles de años.