Primera erupción en la historia registrada del volcán Hayli Gubbi (Etiopía) (ING)

Una nueva erupción surgió esta mañana en el volcán Hayli Gubbi, en la región Danakil de Etiopía, a unos 15 km del Erta Ale. A las 08:30 h estalló de forma explosiva, generando una gran columna de ceniza que alcanzó 10-15 km y se desplazó hacia el suroeste de la península Arábiga. Satélites detectan también una notable emisión de SO₂. La zona es remota y difícil de acceder, por lo que casi toda la información proviene de satélites. No se conocían erupciones previas en miles de años.

| etiquetas: primera , erupción , historia , registro , volcán , hayli gubbi , etiopía
2 comentarios
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
No seria la primera vez si ya era un volcán.
obmultimedia #1 obmultimedia
Un volcan siempre se comporta como un volcan, tarde o temprano se despertará y arrasará con todo lo que tenga a su alrededor con la lava.
0 K 11

