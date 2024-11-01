Primera datación por radiocarbono de arte antiguo en las cavernas de Dordoña, Francia [Eng]  

Por primera vez, los investigadores han medido directamente la edad de las antiguas obras de arte en las paredes de la gruta Font-de-Gaume, una caverna en Francia decorada con coloridos motivos de bisontes, caballos y otros grandes animales ( Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2026, DOI: 10.1073/pnas.2524751123). Debido a que el estilo naturalista es característico del arte paleolítico encontrado en otros lugares, los investigadores supusieron durante mucho tiempo que las pinturas se realizaron hace entre 18.000 y 16.000 años.