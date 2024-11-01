La primera constelación VLEO del mundo será española: Kreios ha conseguido que los satélites se alimenten del aire

La startup española Kreios Space, con sede en Vigo, ha desarrollado un sistema revolucionario: satélites capaces de mantenerse en órbita terrestre muy baja (VLEO, 150-400 km) gracias a la propulsión ABEP, que “respira” aire atmosférico y lo convierte en plasma para generar empuje. Esto permite imágenes tres veces más nítidas, conectividad directa y costes hasta un 50% menores. Con 8 M€ de financiación (OTAN, JOIN Capital) planea lanzar en 2027 sus primeros satélites, posicionando a España y Europa a la vanguardia espacial.