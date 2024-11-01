edición general
20 meneos
61 clics
La primera constelación VLEO del mundo será española: Kreios ha conseguido que los satélites se alimenten del aire

La primera constelación VLEO del mundo será española: Kreios ha conseguido que los satélites se alimenten del aire

La startup española Kreios Space, con sede en Vigo, ha desarrollado un sistema revolucionario: satélites capaces de mantenerse en órbita terrestre muy baja (VLEO, 150-400 km) gracias a la propulsión ABEP, que “respira” aire atmosférico y lo convierte en plasma para generar empuje. Esto permite imágenes tres veces más nítidas, conectividad directa y costes hasta un 50% menores. Con 8 M€ de financiación (OTAN, JOIN Capital) planea lanzar en 2027 sus primeros satélites, posicionando a España y Europa a la vanguardia espacial.

| etiquetas: satélite , aire , constelación , vleo , kreios
17 3 0 K 274 tecnología
3 comentarios
17 3 0 K 274 tecnología
LoboAsustado #2 LoboAsustado
Primero PLD y ahora Kreios.... a ver si vamos a dejar de ser un país de servicio al turista.
Si tan solo pudiéramos parar la depredación que hacen las eléctricas a un margen de beneficio razonable tras amortizaciones e inversión, y de alguna forma castigar los margenes brutales entre el producto en el campo y su precio en los mercados, esto seria el puto paraiso.
Lo de la vivienda ya si eso, cuando palmemos los boomers, solucionado.
1 K 29
Esku #1 Esku
Joder, que buena noticia. Esto es dinero bien invertido.
1 K 15
Rorschach_ #3 Rorschach_
'... posicionando a España y Europa ...' Puta madre que los parió, 2025 y seguimos con esta imbecilidad... Posicionando a España y AL RESTO DE Europa, a ver si aprendemos a escribir y algunos conceptos BÁSICOS, ¡mermaos! :ffu:
0 K 11

menéame