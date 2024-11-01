El primer y único país en el mundo en el que tres mujeres ocupan los tres cargos gubernamentales más altos

"Si las cosas van bien, se considerará un buen ejemplo", declaró la presidenta Netumbo Nandi-Ndaitwah. "Pero si algo ocurre, como puede ocurrir en cualquier administración bajo el liderazgo de hombres, también habrá quienes digan: '¡Miren a las mujeres!'". Nandi-Ndaitwah es apenas la segunda presidenta elegida directamente en toda África, y la primera mujer jefa de Estado de Namibia. Su rotunda victoria con el doble de votos que su rival más cercano marcó un punto de inflexión en la política fuertemente dominada por los hombres del continente.