El primer y único país en el mundo en el que tres mujeres ocupan los tres cargos gubernamentales más altos

"Si las cosas van bien, se considerará un buen ejemplo", declaró la presidenta Netumbo Nandi-Ndaitwah. "Pero si algo ocurre, como puede ocurrir en cualquier administración bajo el liderazgo de hombres, también habrá quienes digan: '¡Miren a las mujeres!'". Nandi-Ndaitwah es apenas la segunda presidenta elegida directamente en toda África, y la primera mujer jefa de Estado de Namibia. Su rotunda victoria con el doble de votos que su rival más cercano marcó un punto de inflexión en la política fuertemente dominada por los hombres del continente.

calde #2 calde
Joder, la región siempre tocando los huevos! Cuándo nos desharemos de esa lacra?

Pero bueno, si al menos supone un avance en igualdad y da estabilidad democrática al país y logra dejar atrás el apartheid, ya es positivo para el país. Interesante historia.
sorrillo #1 sorrillo
"Igualdad" en su máxima expresión.
Barney_77 #3 Barney_77
Si las cosas salen bien será porque son buenas gestoras no porque sean mujeres
MisturaFina #4 MisturaFina
Seguro que hay mas sensibilidad y menos guerras.
