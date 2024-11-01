·
El primer tractor 100% eléctrico desafía al diésel y revoluciona la agricultura europea
Su propulsión eléctrica, libre de emisiones y silenciosa, lo hace apto para operar en entornos hasta ahora inviables.
|
etiquetas
:
agricultura sostenible
,
movilidad eléctrica
24 comentarios
#4
HeilHynkel
*
Dotado de una batería de 100 kWh,
No sé cuando gastará al día ... pero si consume 80 kWh (es un tractor, se pasa horas haciendo cosas) con 32A (7,5 kW) de potencia vas a necesitar más de 10 horas para cargarlo. Y un potencia de 7,5 kW ya es potencia. No sé si el dueño tendría potencias mayores contratadas (es un agricultor, no un taller) pero es un detalle a tener en cuenta.
Mira, lo que dice 3# tiene sentido, pones como 20 kW de panes (no es mucho espacio para un agricultor) pero deberías tener unas baterías gordas para poder cargar el tractor por la noche.
1
K
29
#8
SMaSeR
*
#4
No le veo tanto problema, se puede usar un sistema como el que usan las carretillas eléctricas. Que tenga 2 baterías y las cambie con un toro o un "puente grúa".
Estas cosas en casa son inviables, pero teniendo terrenos?
Supongo que no será como un coche, al ser algo para uso industrial seguro que te dan la opción de cambiar la batería.
0
K
7
#23
Nylo
#4
¿cuánto gasoil gasta al día un tractor normal? Multiplica los litros por 2 o así y tendrás el consumo en kWh del eléctrico. Luego puedes calcular lo que cuesta ese gasoil y compararlo con lo que cuestan esos kWh.
0
K
10
#2
rendri
Tiene pintaza, lo malo como vayas apurando la reserva y te acabe dejando tirado en medio del campo a ver como lo recargas, porque un diésel siempre puedes echarle una garrafilla.
1
K
27
#7
alhambre
#2
te llevas powerbank.
0
K
7
#10
Pacman
Mis vecinos tienen tractores comprados en los 70
va a aguantar tanto este?
lo van a poder arreglar con una piedra y un tronco de olivo?
Habría que probarlo en entorno real, con fango, lluvia, piedras y sacando surcos.
no se, soy escéptico.
1
K
22
#15
SMaSeR
#10
Esa misma pregunta se puede hacer sobre los modelos nuevos de tractores diesel y por lo que veo los siguen comprando.
Asi que supongo que aguantan el trote.
0
K
7
#17
frg
#10
Yo no. La mecánica no tiene que ser diferente, y un motor eléctrico tiene muchos menos problemas que una de combustión. La duración de la batería si que puede ser un problema.
Tus vecinos no han comprado un tractor moderno aparte de por el precio porque los actuales te obligan a casi al pago de un servicio anual al fabricante por cualquier chorrada. Lo de arreglarlo tu mismo ni te lo planteas, porque no puedes sin hackearlo.
0
K
12
#3
SMaSeR
A ver, yo es lo primero que hacia, esta gente suele tener terrenos para montar placas solares. Que no da para cargar el tractor del todo en un día?, desde luego, pero seguro que ahorras bastante con lo que te carguen.
1
K
18
#9
metalico_zgz
#3
La cosa es que hay momentos del año en que tienen el tractor funcionando el día entero sin parar. Por ejemplo, si toca cosechar, no para de llover y de repente sale un día con sol tienen que aprovechar para cosechar y almacenar. Ese día no vale madrugar, empezar a trabajar y al mediodía ponerlo a cargar hasta el día siguiente.
0
K
9
#12
SMaSeR
#9
Teniendo espacio puedes tener baterías que cambiarle al tractor.
Yo he estado en naves con mas de 50 carretillas eléctricas en funcionamiento simultáneamente y durante todos los turnos, no paran. Se cambian las baterías.
Ya digo, cosas así en casa, inviable, pero teniendo espacio???, todo lo que inviertas en esto sabes que te lo vas a amortizar en no mucho tiempo.
0
K
7
#19
metalico_zgz
#12
Han sacado un modelo de tractor 100% eléctrico, no sé si ya está a la venta y a saber cómo está el tema de reparaciones, no creo que el taller del pueblo le pueda echar mano aún. Dudo que haya muchos agricultores que quieran comprarse este tractor ahora mismo. Lo lógico es que sean las empresas de alquiler de maquinaria agrícola las que hagan sus cuentas y empiecen a probarlas y cuando se vea que funcionan entonces se animen los propios agricultores.
0
K
9
#22
SMaSeR
*
#19
El tema de reparaciones es bastante mas simple que con un motor de combustión, recuerda que aquí ni siquiera hay caja de cambios (a no ser que sea 4x4, que en todo caso tendria 1 motor en cada eje), tendrá el motor en el eje de atrás y la batería donde llevaría el motor de combustión.
No se por que tantísimo miedo al eléctrico, yo me he dedicado muchos años a reparar carretillas y las eléctricas son bastante mas sencillas que los toros diesel
. Se jode la batería?, le cambias vasos,…
» ver todo el comentario
0
K
7
#20
Tensk
Estás suponiendo que en el tractor sean baterías de quita y pon, que quieras o no quieras te va a llevar tiempo y esfuerzo que, como muy bien ha dicho
#9
, hay días en los que el tractor no puede estar parado.
No es que me haya coincidido muchas veces ir, pero las veces que he pasado por algunas partes de Castilla y León en otoño he visto en no pocas ocasiones a tractores con la iluminación a tope trabajando más allá de la puesta de sol. Que a ver cómo se lleva eso en términos de tractor eléctrico.
0
K
11
#18
frg
#6
Las desbrozadoras eléctricas me parecen un avance brutal, y de las sopladoras de hojas también hablamos otro día.
0
K
12
#14
frg
Si consiguen que no necesites "pasar por caja" por cualquier mierda de reparación, como ocurre en los tractores modernos actuales, será el primer paso para acaparar mercado. De todas formas es el competidor de los tractores pequeños, no siendo alternativa a los de las grandes explotaciones.
0
K
12
#16
SMaSeR
*
#14
Es que eso no tiene que ver con el sistema de propulsión en si, sino por todos los sistemas extras. Es como los coches, los motores de combustión tienen las mismas piezas que hace 100 años, pero la electrónica ha cambiado muchísimo y aunque el motor este bien puede que tengas que pasar por taller para un simple sensor.
Esto es lo que digo, tendrá futuro si se puede cambiar la batería fácilmente con un toro o una grúa o lo que sea.
0
K
7
#11
enochmm
¿El primer tractor eléctrico? Será el primero del mes
0
K
11
#21
Tensk
Es como los coches, los motores de combustión tienen las mismas piezas que hace 100 años
Las mismas, lo que se dice las mismas... algo han evolucionado.
0
K
11
#13
scalvo
Cuánto vale?
0
K
9
#1
asturiaspatriaquerida
A ver si alguno de mi pueblo se anima y se compra uno. Vaya bueno.
0
K
9
#5
Tensk
#1
Es un publirreportaje, diría que es traducción del folleto original de Fendt. "
es capaz de realizar jornadas de trabajo de entre 4 y 7 horas
" anda no me jodas... y carga rápida de 45 minutos si tienes cargador rápido y eso para ir del 20 al 80%.
Lo de "para entornos hasta ahora inviables" se lo saca de la manga.
1
K
14
#24
makinavaja
#5
"
jornadas de trabajo de entre 4 y 7 horas
".... las habituales en el mundo agrario...
0
K
12
#6
alhambre
#1
y las desbrozadoras y cortacesped tambien, gracias. Y las motos y motillos que rugen como si fuesen a despegar pero van a 30km/h.
0
K
7
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
