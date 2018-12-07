edición general
El primer telégrafo de la historia fue óptico, nació en el siglo XVIII y se llamaba "Telégrafo de Chappe" [ENG]

El primer mensaje se lanzó en el año 1791 y decía "si lo conseguís, estaréis cubiertos de gloria". El uso inicial de este invento fue militar y se expandió por toda Francia. Empleaba un sistema binario de 5 bits que permitía hasta 32 combinaciones. Los primeros prototipos fueron destruídos por masas enfurecidas. Las estaciones se separaban unos 10 - 15 kms y el mensaje final era captado por un telescopio en la siguiente estación. El sistema se expandió también fuera de Francia llegando a ciudades como Amsterdam, Bruselas o Milán.

