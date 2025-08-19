edición general
El primer ministro español afirma que quedan "horas difíciles" en la lucha contra los incendios forestales [Eng]

El país ha enfrentado 16 días de calor abrasador, que la agencia de salud pública anunció el martes y que podría estar relacionada con hasta 1149 muertes adicionales, principalmente mayores de 65 años y personas que ya padecían enfermedades. El calor más intenso, cuando las temperaturas superaron los 40 °C en muchas regiones de España, ya ha pasado, pero Sánchez instó a la población a "extremar la precaución", y añadió: "Aún quedan momentos críticos, aún quedan horas difíciles".

efectogamonal
1149 víctimas colaterales más por la ola de calor, mae mia ke lokura {0x1f525}
Trifasico
#1 Que nadie se olvide de lo miserable que esta siendo el PP con este tema

El PP rechaza un pacto de Estado contra el cambio climático
efectogamonal
#2 Ni olvido ni perdón {0x1f525}
