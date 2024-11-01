Primer contencioso judicial contra los centros de datos de Amazon AWS en Aragón

La entidad Ecologistas en Acción Aragón, con el apoyo de personas de sectores académicos, de la investigación científica, colectivos sociales y comunidades locales, y representada por el despacho Fons de Defensa Ambiental, anuncia la presentación de un “recurso contencioso administrativo contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA)”, que actualmente autoriza la expansión de Amazon AWS en nuestro país. La acción busca “visibilizar los impactos ecológicos, sociales y económicos de las grandes infraestructuras de datos, y proteger el territ