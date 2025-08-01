edición general
Primer chip de computación termodinámica: así es el CN101

La compañía estadounidense Normal Computing ha alcanzado un hito histórico en el desarrollo de hardware al anunciar su CN101, el cual ya podemos considerar como el primer chip de computación termodinámica (Thermodynamic Computing) del mundo. Esta tecnología propone un cambio radical frente al paradigma de la computación tradicional basada en silicio. Para ello, aprovecha el ruido térmico y la aleatoriedad natural de los sistemas físicos como recurso de cálculo en lugar de tratarlo como un error a eliminar.

Sir
Hay que coger la noticia con pinzas, considerando el marketing de la empresa creadora: su objetivo son centros de datos y es vender mucho ahora que está de auge la IA incluso si la tecnologia para varios aún es experimental.
