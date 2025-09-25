Primavera Sound 2026 muestra sus cartas: The Cure, Doja Cat, The XX, Gorillaz, Massive Attack...

El Primavera Sound de 2026 apuesta por un cruce de estéticas musicales y tendencias, en su línea de los últimos años, entre el pop-rock de tradición alternativa y el ‘mainstream’. Ahí estará un coloso de las guitarras y el oscurantismo como es The Cure, y el pionero del trip-hop Massive Attack, conviviendo con estrellas del último canon pop como son la cantante y rapera Doja Cat y la celebridad Addison Rae, todos ellos en primera línea del cartel que podrá disfrutarse en el parque del Fòrum del 4 al 6 de junio.
| etiquetas: primavera sound , the cure , doja cat , the xx , gorillaz , massive attack
