Primavera Sound 2026 muestra sus cartas: The Cure, Doja Cat, The XX, Gorillaz, Massive Attack...

El Primavera Sound de 2026 apuesta por un cruce de estéticas musicales y tendencias, en su línea de los últimos años, entre el pop-rock de tradición alternativa y el ‘mainstream’. Ahí estará un coloso de las guitarras y el oscurantismo como es The Cure, y el pionero del trip-hop Massive Attack, conviviendo con estrellas del último canon pop como son la cantante y rapera Doja Cat y la celebridad Addison Rae, todos ellos en primera línea del cartel que podrá disfrutarse en el parque del Fòrum del 4 al 6 de junio.

iñakiss
Mi selección top del cartel : My bloody, massive attack y the cure…pensaba que no lllegaria a ver a robert smith ya…
ElBeaver
#10 Por supuesto, existen cientos, si no miles, de bandas y músicos que ofrecen propuestas alternativas y novedosas más allá de lo que suena en las emisoras. Además, no se limitan únicamente a los artistas de habla hispana, por lo que tienes una amplia variedad para elegir.
ElBeaver
Música para jubilados
visk0vitz
#7 si la alternativa es lo que suena machaconamente en bucle por todas partes.... Dicho lo cual, lo otro que sería entonces? Musica para parados?
Nihil_1337
#10 nos encontramos en la época en la que más variedad de música hay de toda la historia de la humanidad, sin embargo el "la música de antes molaba más" sigue siendo el refugio de los que la edad y su asociada decadencia neurológica les impide disfrutar de lo nuevo.
cosmonauta
#13 ¿tu tienes algún problema de edadismo? Te veo muy obsesionado con el tema, tanto para arriba como para abajo.
Nihil_1337
#17 Soy más de dadaísmo. El edadismo os lo dejo a los que os venden maquetas de star wars sobrevaloradas a los 45 y os programan festivales acorde a vuestro nivel adquisitivo de sin descendencia por el bien del planeta xD
cosmonauta
#18 ¡Dadaísmo! Menudo montón de imbéciles xD
Nihil_1337
#14 vas a predicar en el desierto, si no suena a algo que sonó en su adolescencia solo oyen ruidos inconexos xD

Luego salen cosas como Sofía Isella o tus enlaces y ni se enteran ni se quieren enterar. Yo los veo como los guiris de pulsera todo incluido en el hotel, no les saques de ahí xD
cosmonauta
Aquest any, si!
cosmonauta
#12 Puede. Lo importante es estar. Otros se quedan en el sofá.
Nihil_1337
#15 Seguir teniendo el mismo ocio que cuando tenía 20 años me parece un poco, como dicen ahora... ¿Cringe?
CharlesBrowson
es kosher?
Estoeslaostia
No hay sionismo ahí?
...Mmmm..no sé.
iñakiss
#4 massive attack no lo aprobaría :roll:
Estoeslaostia
#6 Eso es cierto....
Esperemos unos días.
Igual se vienen sorpresas.
Nihil_1337
Viendo el cartel esta claro que de 35 para abajo no tienen un puto duro y ni se les tiene en cuenta para el lineal.
cosmonauta
#2 ¡Afortunadamente! El del 2025 parecía una guardería.
Nihil_1337
#3 Si donde estás te parece una guardería, lamento comunicarte que el que estás desubicado eres tú xD
