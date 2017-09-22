Prevención De Incendios Forestales, Conceptos Básicos Que Debes Saber  

Soy Alba Troya, tecnica de en gestion forestal y del medio natural y estudiante de ingeria forestal. ¿Qué podemos hacer para combatir los incendios forestales? ¿Es el fuego siempre un enemigo… o también puede ser una herramienta? En este vídeo te explicamos de forma clara y sencilla 4 conceptos clave sobre los incendios forestales que deberíamos conocer todxs: 2:01 - El Triángulo del Fuego 3:34 - La Paradoja de la Extinción 4:45 - Las Quemas Controladas 6:23 - Y la Diversificación del Paisaje Entender estas ideas es fundamental para exito