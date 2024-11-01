edición general
El presunto asesino de Sevilla Este ya había intentado antes matar a su víctima

El sospechoso, de 21 años y nacionalidad colombiana, tenía abierto un procedimiento de expulsión de España. Relacionada: www.meneame.net/story/policia-investiga-como-caso-violencia-machista-m

etiquetas: asesinato , violencia machista , sevilla
6 comentarios
calde #3 calde
qué pena que no se hubiese actuado ya la primera vez... joder, si había testigos!
jonolulu #1 jonolulu *
"tenía abierto un procedimiento de expulsión de España
...
Este asunto no estaba aún resuelto, según explicaron a este periódico fuentes próximas a la investigación. "

La entradilla da a entender una cosa que luego no es tal...
SegarroAmego #5 SegarroAmego
Se toman con calma lo de expulsar delincuentes. Que chiste de país
#2 Katos
Yo creo que tendríamos que traer a más... Y si tiene orden de expulsión qué se cambie en la frontera por un amigo o familiar, si es posible con pasaporte en regla por su puesto.

4 de cada 10 niños en escuelas son extranjeros... Yo creo que podemos llegar a 7 de 10 jodiendo más a las familias y que tengan menos hijos, ahhh no. Que eso ya pasa.

Años 80 un salario sostenía a 4 personas, coche, casa propia y piso en la playa... Se nota que vamos a mejor.

Gracias Junts, Psoe, sumar, Bildu.. Yo creo que podemos seguir luchando contra la extremaderecha
jonolulu #4 jonolulu *
#2 Bulo, solo es un alumno de cada 10

1.075.000 de 9.264.000
#6 Almirantecaraculo
#2 el espíritu de boosterfelix habita en él.
