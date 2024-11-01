·
7
meneos
34
clics
El presunto asesino de Sevilla Este ya había intentado antes matar a su víctima
El sospechoso, de 21 años y nacionalidad colombiana, tenía abierto un procedimiento de expulsión de España. Relacionada:
www.meneame.net/story/policia-investiga-como-caso-violencia-machista-m
|
etiquetas
:
asesinato
,
violencia machista
,
sevilla
6
1
0
K
79
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
79
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
calde
qué pena que no se hubiese actuado ya la primera vez... joder, si había testigos!
1
K
25
#1
jonolulu
*
"tenía abierto un procedimiento de expulsión de España
...
Este asunto no estaba aún resuelto, según explicaron a este periódico fuentes próximas a la investigación. "
La entradilla da a entender una cosa que luego no es tal...
0
K
15
#5
SegarroAmego
Se toman con calma lo de expulsar delincuentes. Que chiste de país
0
K
7
#2
Katos
Yo creo que tendríamos que traer a más... Y si tiene orden de expulsión qué se cambie en la frontera por un amigo o familiar, si es posible con pasaporte en regla por su puesto.
4 de cada 10 niños en escuelas son extranjeros... Yo creo que podemos llegar a 7 de 10 jodiendo más a las familias y que tengan menos hijos, ahhh no. Que eso ya pasa.
Años 80 un salario sostenía a 4 personas, coche, casa propia y piso en la playa... Se nota que vamos a mejor.
Gracias Junts, Psoe, sumar, Bildu.. Yo creo que podemos seguir luchando contra la extremaderecha
5
K
-5
#4
jonolulu
*
#2
Bulo, solo es un alumno de cada 10
1.075.000 de 9.264.000
0
K
15
#6
Almirantecaraculo
#2
el espíritu de boosterfelix habita en él.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
