El "préstamo de reparaciones" de la UE a Ucrania podría ascender a 130.000 millones de euros.(Inglés)

El préstamo de reparaciones para Ucrania podría ascender a 130.000 millones de euros, dijeron funcionarios de la UE y el tamaño se determinará después de que el FMI evalúe las necesidades de financiación de Ucrania en 2026 y 2027.El préstamo, destinado a ayudar a Kiev a financiar su esfuerzo bélico, sería reembolsado por Ucrania sólo una vez que reciba reparaciones de Rusia en un acuerdo de paz. El riesgo lo asumirían colectivamente los países europeos y posiblemente también algunos otros países del G7...