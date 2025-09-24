edición general
El "préstamo de reparaciones" de la UE a Ucrania podría ascender a 130.000 millones de euros.(Inglés)

El préstamo de reparaciones para Ucrania podría ascender a 130.000 millones de euros, dijeron funcionarios de la UE y el tamaño se determinará después de que el FMI evalúe las necesidades de financiación de Ucrania en 2026 y 2027.El préstamo, destinado a ayudar a Kiev a financiar su esfuerzo bélico, sería reembolsado por Ucrania sólo una vez que reciba reparaciones de Rusia en un acuerdo de paz. El riesgo lo asumirían colectivamente los países europeos y posiblemente también algunos otros países del G7...

azathothruna
No solo el zanahorio tira el dinero, mas recientemente en argentina
La ursula aun cree que pueden darle la vuelta a la cagada especial del hijo de putin
cocolisto
El riesgo lo asumirían colectivamente los países europeos y posiblemente también algunos otros países del G7.."Pues me quedo más tranquilo :-(
YoSoyTuPadre
Pregunta loca: Y no sería mejor esperar a que termine la guerra para cuantificar los daños y determinar el coste final... más que nada porque debe ser la 10 o 11 cifra que veo estos últimos años, eso sí, cada vez más grande
Priorat
Me parece perfecto el préstamo de la UE a Ucrania. En este momento es muy importante.
manzitor
Toda guerra es una puta ruina para la población. Solo ganan unos pocos y sabemos quienes son..
Asnaeb
Que podría salir mal? Prestarle dinero a 3/4 del país que les queda y siendo los más corruptos del continente.
phillipe
#4 también hay muchas cosas que podrían salir bien
#3 pozz
En la UE tenemos unos 210.000 millones de € rusos congelados... dinero que con total seguridad va a ir para "reparaciones" a Ucrania.
YoSoyTuPadre
#3 No es dinero en cuentas, son en su mayoría bonos, dificilmente convertibles en dinero, habría que hacerlo en mercados secundarios en donde se venden por debajo de su precio de compra, y por tanto sólo recuperarías una parte, además al inundar los mercados con bonos haría que prima de riesgo de esos países se dispararía, porque los inversores tendrían a su disposición miles de millones de bonos con precio de descuentos por lo que para comprar los nuevos bonos los países tendrían…   » ver todo el comentario
