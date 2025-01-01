Prestamistas en México se llevan a niño como garantía de pago de mil pesos (46 euros); días después lo hallan muerto

El 28 de julio los acreedores se presentaron donde residía Fernando con su mamá para cobrarle 1000 pesos que le habían prestado días pasados. La señora les dijo que no tenía la cantidad, por lo que decidieron llevarse al niño en prenda y se lo regresarían en cuanto pagara su deuda. La mamá acudió varias veces a la casa donde lo tenían retenido, pero como no llevaba el dinero no se lo entregaron. La mamá solicitó ayuda a la policía y acudieron a la casa donde tras percibir un olor pestilente lo encontraron en estado de descomposición.
| etiquetas: méxico , prestamistas , niño , garantía
Si se hicieran exámenes rigurosos y objetivos (y hoy en día se pueden hacer con ciertas garantías) nos daríamos cuenta que la maldad y los que joden el mundo (sea el país que sea) son esos tres grupos de bestias incurables... y esto no es nuevo.
Puede ir a mucho peor, Ecuador con Lasso es el ejemplo.
Durante la historia han pasado de siempre cosas así o peores pero la gente no se enteraba más que de las más cercanas si es que pasaba un ciego contando esas historias y si retrocedemos más se nos podrían poner los pelos de punta con barbaridades que estaban normalizadas.
Al menos ahora reconocemos esas cosas como barbaridades y solemos aspirar a que desaparezcan.
Digo solemos porque aún hoy hay quienes aceptan o apoyan crímenes contra la humanidad y duermen tan tranquilos.
