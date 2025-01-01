edición general
Prestamistas en México se llevan a niño como garantía de pago de mil pesos (46 euros); días después lo hallan muerto

El 28 de julio los acreedores se presentaron donde residía Fernando con su mamá para cobrarle 1000 pesos que le habían prestado días pasados. La señora les dijo que no tenía la cantidad, por lo que decidieron llevarse al niño en prenda y se lo regresarían en cuanto pagara su deuda. La mamá acudió varias veces a la casa donde lo tenían retenido, pero como no llevaba el dinero no se lo entregaron. La mamá solicitó ayuda a la policía y acudieron a la casa donde tras percibir un olor pestilente lo encontraron en estado de descomposición.

smilo #1 smilo
Menuda mierda de mundo que tenemos donde unos hijos de puta son capaces de esto y de mucho más. Solo hay que mirar a Gaza.
7 K 73
#4 moxid *
#1 un mundo en descomposición en el que los malos campan a sus anchas
0 K 17
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#4 Un mundo en el que además ser un hijo de puta está de moda, preocuparse por los demás es de débiles y nuestros jóvenes se dedican a seguir a retrasados mentales que les enseñan que el mundo civilizado basado en normas que conocíamos ya no vale para nada. Coge lo que quieras sin importar lo que provoques o lo que hagas sufrir a otros, solo importa el dinero que tengas.
0 K 12
#10 eipoc
#4 el mundo no es occidente. Occidente es la que está en descomposición, el resto del mundo está con ganas de mejorar y luchar por quitarse esa garrapata que se llama occidente.
0 K 10
MoussaZy #3 MoussaZy
Creo que es momento de dividir al mundo en dos bandos. "La humanidad", con sus matices y a la basura bípeda, que comparte la anatomía y nada mas.
2 K 34
Spirito #7 Spirito *
#2 #3 Psicópatas, narcisistas y sociópatas ya han cogido demasiado poder.

Si se hicieran exámenes rigurosos y objetivos (y hoy en día se pueden hacer con ciertas garantías) nos daríamos cuenta que la maldad y los que joden el mundo (sea el país que sea) son esos tres grupos de bestias incurables... y esto no es nuevo.
0 K 7
Narmer #2 Narmer
Sociedades violentas y fallidas. Méjico necesita un gran reseteo.
1 K 20
comadrejo #8 comadrejo
Ahora resulta que el PRI era extrema izquierda, en fin. Otro con la cabeza awekada. :troll:

Puede ir a mucho peor, Ecuador con Lasso es el ejemplo.
0 K 11
TripleXXX #11 TripleXXX
La noticia es horrible pero decir que nos vamos a la mierda puede ser pasarse un poco.

Durante la historia han pasado de siempre cosas así o peores pero la gente no se enteraba más que de las más cercanas si es que pasaba un ciego contando esas historias y si retrocedemos más se nos podrían poner los pelos de punta con barbaridades que estaban normalizadas.

Al menos ahora reconocemos esas cosas como barbaridades y solemos aspirar a que desaparezcan.
Digo solemos porque aún hoy hay quienes aceptan o apoyan crímenes contra la humanidad y duermen tan tranquilos.
0 K 8
Federiko_Valverde #5 Federiko_Valverde
Y mientras se habla del tren de vida que llevan los del partido del gobierno. México va en una malísima dirección. Mano dura es poco para lo que hace falta ya. Y nos enfrentamos a 100 años de socialismo ya verás. El nuevo PRI is coming... todo atado y bien atado. Un viernes más en México, el país más peligroso del mundo.
0 K 6
#6 Shibuya
Eso lo solusionan resando un poquito a la virgensita

Puta mierda de país que es México. Deberíamos haberlos domesticado más.
2 K -10

