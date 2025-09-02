El presidente de TVE explica el éxito de audiencia de la entrevista de Pepa Bueno a Sánchez

“Esta es una de las noticias del día que más han circulado en redes pero es falsa. Vamos a demostrar cómo determinados medios manipulan las audiencias de los programas televisivos en función de sus intereses editoriales”, ha comentado López
| etiquetas: entrevista , audiencia , pedro sánchez , bulo
“El dato de la entrevista al Presidente en la franja estricta de competencia entre ambos espacios (21:55-22:18) es de 2.109.000 espectadores y un 18,5% de cuota. El dato de El Hormiguero fue de un 17,3% y 1.968.000 espectadores”.
Otro bulo desesperado de la derecha.
www.elindependiente.com/espana/2025/09/02/bertin-osborne-consiguio-mas