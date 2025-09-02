edición general
El presidente de TVE explica el éxito de audiencia de la entrevista de Pepa Bueno a Sánchez

“Esta es una de las noticias del día que más han circulado en redes pero es falsa. Vamos a demostrar cómo determinados medios manipulan las audiencias de los programas televisivos en función de sus intereses editoriales”, ha comentado López

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Copio


“El dato de la entrevista al Presidente en la franja estricta de competencia entre ambos espacios (21:55-22:18) es de 2.109.000 espectadores y un 18,5% de cuota. El dato de El Hormiguero fue de un 17,3% y 1.968.000 espectadores”.

Otro bulo desesperado de la derecha.
#2 tromperri
#1 Que casi tantos vean un programa para desconectar cerebros como El Hormiguero como una entrevista al Presidente de Gobierno al principio de curso político deja claro cuál es el nivel de nuestra democracia y quién la guía.
Sandilo #4 Sandilo
#1 Bertín Osborne despierta más interés entre los Españoles que Pedro Sánchez.

www.elindependiente.com/espana/2025/09/02/bertin-osborne-consiguio-mas
#3 tromperri
Feijoo no fue líder de audiencia porque no quiso.
