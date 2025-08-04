El presidente Trump disfruta del nuevo Rose Garden, pavimentado y «muy blanco». [EN]

El presidente Donald Trump afirma que está recibiendo «críticas muy positivas» sobre su controvertida remodelación del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, que ha convertido el famoso césped del jardín en un patio de piedra. El Jardín de las Rosas, que ha sido escenario de innumerables actos presidenciales desde su creación en 1913, ha sido recientemente pavimentado por orden de Trump, mientras que los rosales y otra vegetación permanecen en la periferia del jardín.