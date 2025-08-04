edición general
El presidente Trump disfruta del nuevo Rose Garden, pavimentado y «muy blanco». [EN]

El presidente Donald Trump afirma que está recibiendo «críticas muy positivas» sobre su controvertida remodelación del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, que ha convertido el famoso césped del jardín en un patio de piedra. El Jardín de las Rosas, que ha sido escenario de innumerables actos presidenciales desde su creación en 1913, ha sido recientemente pavimentado por orden de Trump, mientras que los rosales y otra vegetación permanecen en la periferia del jardín.

Pacman #2 Pacman
Reconozcamos la genialidad de Trump cuando la demuestra.

Todo el mundo hablando del salón de baile y el cesped este que ha quitado y ya a nadie le importa lo demás.
Al cesar lo que es del cesar.
japal #4 japal
#2 Genialidad??? Si, si, este tipo es un genio xD xD xD xD xD
angelitoMagno #5 angelitoMagno
¿Pero que les pasa a la derecha conservadora con lo verde? :-O
#1 elgranmago
No puede ser casualidad, hay que hacer algún estudio estadístico para averiguar por qué la derecha tiene esa manía en alicatar hasta el último centímetro cuadrado de naturaleza que exista.
Milmariposas #3 Milmariposas
Habrá controlado que todos los trabajadores de esa "obra" sean muy norteamericanos y mucho norteamericanos? :roll:
#6 pirat
Por donde pasa este engendro ya no vuelve a crecer la hierba.
