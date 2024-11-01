El presidente de Taiwán enfurece a China con una dura advertencia sobre el uso de la fuerza

El presidente taiwanés, el soberanista William Lai, instó este miércoles a oponerse a la "anexión" de China con "mayor firmeza", a falta de un día para el posible encuentro en Corea del Sur entre los presidentes de EEUU, Donald Trump, y China, Xi Jinping, en el que ambos líderes podrían hablar sobre Taiwán. "Además de mostrar su determinación de proteger su hogar, Taiwán debe, con mayor firmeza, oponerse a la anexión, a la agresión y a la promoción de la 'unificación' (con China)", manifestó el líder isleño durante una ceremonia.
A la promocion ? Pero si casi todos los paises del mundo, incluido Estados Unidos, reconocen a Taiwan como parte de China...
Mapa Internacional del reconocimiento de Taiwan como estado soberano (2020):
China será la primera potencia sin que le importe que el resto del mundo mejore con ellos.
Cuanto antes caigan los yankis mejor para la humanidad.
No son enemigos como quiere forzar Washington. Y lo peor es que si provocan otra guerra como en Ucrania harán como con estos y una vez iniciado el fuego se retirarán lo justo para seguir echando leña y no quemarse.
Rusia ha dejado de ser una potencia regional para convertirse en un estado casi-fallido que solo sirve para exportar materias primas al precio que le impongan. Cualquier oficial de la Guerra Fría habría dado palmas con las orejas con estas perspectivas
Todos sabemos que la razón real que siga existiendo es como herramienta-plataforma norteamericana-"aliada" para molestar a China y recortarles aún más el acceso marítimo.
Pero por otro lado.. no deja de ser una de las naciones más democráticas de Asia y con un indice de desarrollo humano entre los más altos del mundo.. (Siempre me han sorprendido lo bien que esta en los indices, pero como es un reconocimiento generalizado)