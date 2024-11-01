El presidente de Taiwán enfurece a China con una dura advertencia sobre el uso de la fuerza

El presidente taiwanés, el soberanista William Lai, instó este miércoles a oponerse a la "anexión" de China con "mayor firmeza", a falta de un día para el posible encuentro en Corea del Sur entre los presidentes de EEUU, Donald Trump, y China, Xi Jinping, en el que ambos líderes podrían hablar sobre Taiwán. "Además de mostrar su determinación de proteger su hogar, Taiwán debe, con mayor firmeza, oponerse a la anexión, a la agresión y a la promoción de la 'unificación' (con China)", manifestó el líder isleño durante una ceremonia.