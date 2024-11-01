·
publicadas
en cola
Presidente de RTVE defiende la televisión publica ante VOX
José Pablo López ha salido en defensa de la radiotelevisión pública tras las críticas vertidas por el diputado de Vox Manuel Mariscal Zabala en la Comisión Mixta.
|
etiquetas
:
televisión publica
,
política
9
1
5
K
47
politica
20 comentarios
9
1
5
K
47
politica
#9
Ze7eN
*
Relacionada
menea.me/2fw7a
0
K
20
#12
Leon_Bocanegra
#4
No, no, no es repetida. Y además creo que ayer salió otra del mismo tema y tampoco es repetida. La sarta de ostias que le está dando este señor a los majaderos de vox da para muchos vídeos distintos y muchas noticias distintas.
1
K
15
#15
yoma
#8
El Consejo de Radiotelevisión Española está compuesto por 15 miembros que son designados por el Congreso de los Diputados (11) y el Senado (4). El PSOE propuso en la Cámara Baja a 5 consejeros, Sumar, a 2; y Podemos, ERC, PNV y Junts, a 1 por cabeza. A estos, se sumaron los cuatro vocales elegidos por la Cámara Alta a petición del PP.
Vamos que igualito que las televisiones autonómicas.
0
K
12
#2
arrodillate
*
En la televisión pública, por cada tertuliano de centro derecha hay 5 de izquierda y otros 5 de extrema izquierda.
Urge cerrar ese nido de rojerío. Si quieren su televisión para defender su ideología criminal y genocida, que la paguen ellos
1
K
12
#3
frankye
#2
Pica, eh?
0
K
6
#5
Leon_Bocanegra
#2
por qué mientes? Lo haces gratis?
0
K
9
#8
arrodillate
#5
No miento, mira quién conforme el Consejo directivo
0
K
6
#10
Leon_Bocanegra
#8
tienes en portada una noticia donde precisamente enseñan una mesa de debate de RTVE con dos personas de izquierdas y dos de derechas.
Y tb enseñan una mesa de debate de Telemadrid con Negre, García Abadillo y el de Es diario . Osea , tres tertulianos muy de derechas. Hazte un favor y no te hagas más daño.
0
K
9
#18
arrodillate
#10
A mí qué cojones me importa Telemadrid. En la mesa de debates de RTVe solo veo a rojos, a saber lo que tú consideras gente de derechas
0
K
6
#19
Leon_Bocanegra
#18
claro, Isabel Durán es roja. Haz el favor de no hacerte más daño.
0
K
9
#13
Pasoto
#2
para una vez que la Televisión Española merece la pena ver parece que escuece.
Quizás la tertulia política es algo extensa, pero es que pones otras cadenas y es tertulia política pero mayormente de derecha o pseudo. Pero por lo demás TVE es entretenida de ver, tanto noticias como programas. Y películas siguen poniendo algunas muy buenas.
Y lo que le hace al de vokx con la respuesta es un Zas en toda la boca que da gusto.
0
K
10
#6
Leon_Bocanegra
Vaya sarta de ostias le pega el señor de RTVE a la rata esa de vox en menos de dos minutos. Sublime.
0
K
9
#1
Leon_Bocanegra
Hay una noticia muy similar en portada. Pero da gusto ver a este tío hablar y desmontar las mierdas de vox.
0
K
9
#4
frankye
#1
Yo creo que las noticias se complementan. Pero si entendéis que es repetida la borramos.
0
K
6
#7
Kikiru
La TV pública ya sea nacional o autonómica es un saco sin fondo. Lo mejor es cerrar todas y los 2000 millones usarlos para sanidad como gusta decir a los zurdos.
Y todas las subvenciones directas o encubiertas mediante publicidad a medios privados lo mismo.
Si se quiere periodismo que sea independiente..
0
K
7
#11
frankye
#7
Otro con urticaria!
0
K
6
#14
Kikiru
#11
es la realidad, es algo que no aporta nada igual que la fundación Franciso Franco.
0
K
7
#16
frankye
#14
Prefieres el lanzallamas?
0
K
6
#20
frankye
#14
Por no decirte que las audiencias están subiendo como la espuma, por lo que algo deben de estar haciendo bien. Te podrán gustar mas o menos las opiniones, pero no mienten. Ya solo por eso merece la pena una Televisión Publica.
0
K
6
#17
yoma
#7
Ya, pero entonces si cerramos todo lo que es un saco sin fondo, podríamos hablar de la iglesias, la corona, las subvenciones a la caza y la tauromaquia, los desfiles militares, etc.
0
K
12
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
