El presidente de Plus Ultra compró el 64% a los dueños venezolanos antes de su detención

A Plus Ultra le ha estallado una investigación policial por presunto blanqueo de capitales apenas unas semanas después de cambiar radicalmente de rumbo. Su presidente ejecutivo, Julio Martínez Sola, tomó en octubre el control de la compañía al adquirir la mayoría de las acciones a los hasta entonces dueños mayoritarios, de origen venezolano. La operación de compraventa, que le otorgó el 64,3% del capital, recibió el visto bueno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a finales de noviembre.

StuartMcNight #2 StuartMcNight
Fijense como #1 nos vuelve a jugar a su mierda intoxicacion con el listado de "Relacionadas" haciendo creer que hay algun tipo de conexion con el temita que nos quiere vender. Casualmente.... el articulo de EL ECONOMISTA (ni mas ni menos!!) dice lo siguiente:

En este procedimiento no se investiga la concesión del rescate, cuya legalidad fue avalada en 2023 con el archivo de las querellas presentadas por PP, Vox y Manos Limpias.

Por que tendra tanto interes en listar todas esa relacionadas? Alguna cosita que no nos quiere contar?
