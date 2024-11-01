El presidente Milei emitirá un bono en dólares con miras a volver a los mercados globales. (Eng)

El gobierno anunció que volverá a emitir deuda —un bono en dólares con vencimiento en 2029— para afrontar compromisos financieros en 2026. Esto evidencia la fragilidad de las reservas del país y la necesidad urgente de financiamiento externo.
| etiquetas: milei , deuda , dólares , argentina
Pero siempre vemos el vaso medio vacío. "Necesitan reservas", "Financiamiento externo"...
Ahora bien, cuando no tenían acceso a los mercados globales (tiempos de los K), ¿no tenían esas necesidades? Era mejor para el país estar por fuera de esos mercados?
Yo le propongo trabajar y dejarse de hostias.