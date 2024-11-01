edición general
El presidente Milei emitirá un bono en dólares con miras a volver a los mercados globales. (Eng)

El gobierno anunció que volverá a emitir deuda —un bono en dólares con vencimiento en 2029— para afrontar compromisos financieros en 2026. Esto evidencia la fragilidad de las reservas del país y la necesidad urgente de financiamiento externo.

| etiquetas: milei , deuda , dólares , argentina
4 comentarios
#1 Marisadoro
¿En dolares o en $LIBRA?
#3 Jacusse
Volver a los mercados globales es un paso en la normalización económica. Al menos, la que intenta vender Milei con su equipo.

Pero siempre vemos el vaso medio vacío. "Necesitan reservas", "Financiamiento externo"...

Ahora bien, cuando no tenían acceso a los mercados globales (tiempos de los K), ¿no tenían esas necesidades? Era mejor para el país estar por fuera de esos mercados?
#2 mikhailkalinin
Libertad, carajillo.
#4 Aas59
Este se cree que todo es cuestión de dólares y mandangas.
Yo le propongo trabajar y dejarse de hostias.
