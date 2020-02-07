El presidente de los médicos de Murcia, que jaleó la huelga, renuncia a hacerla

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Murcia, Francisco Miralles Jiménez, no ha participado en la huelga que el colectivo ha promovido y llevado a cabo durante esta semana contra el Estatuto Marco de Mónica García y en defensa de una norma propia que regule sus condiciones laborales. Este hecho por sí mismo no supondría nada insólito de no ser porque este facultativo es el representante de todos los de la región y además ha acudido a alguna concentración en la que incluso ha sujetado la pancarta reivindicativa.