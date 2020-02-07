edición general
11 meneos
15 clics
El presidente de los médicos de Murcia, que jaleó la huelga, renuncia a hacerla

El presidente de los médicos de Murcia, que jaleó la huelga, renuncia a hacerla

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Murcia, Francisco Miralles Jiménez, no ha participado en la huelga que el colectivo ha promovido y llevado a cabo durante esta semana contra el Estatuto Marco de Mónica García y en defensa de una norma propia que regule sus condiciones laborales. Este hecho por sí mismo no supondría nada insólito de no ser porque este facultativo es el representante de todos los de la región y además ha acudido a alguna concentración en la que incluso ha sujetado la pancarta reivindicativa.

| etiquetas: huelga , médicos , presidente , murcia
9 2 0 K 133 actualidad
6 comentarios
9 2 0 K 133 actualidad
Re-botado #2 Re-botado
Claro ejemplo de "que remen los pringaos"
4 K 60
juliusK #3 juliusK
Si sujetó la pancarta y no estaba en huelga es evidente que abandonó el puesto de trabajo. Lo que amerita sanción disciplinaria y económica que debería ser muy grave por la misma naturaleza de su trabajo. Vaser que no, como aquellos jueces que se pusieron de huelga y cobraron los días en que salían con toga a protestar contra Perro a la puerta del juzgado.
2 K 29
calde #4 calde
Muy en la línea del colectivo, que resulta que no les vale compartir convenio con el resto de profesionales sanitarios. El clasismo se les está subiendo demasiado a la cabeza me parece... Es difícil así rebajarse a ponerse detrás de una pancarta, desde luego. "Eso es cosa de perroflautas," deben pensar...

Eso sí, en lo de reducir esas guardias de 24h sí que estaría de acuerdo. Me parece una locura.
0 K 11
UsuarioXY #6 UsuarioXY
#4 ahí ahí, echando mierda sobre un colectivo entero.
Los rojelios sois así, como se proteste contra vuestro gobierno son todos unos clasistas.
0 K 7
winstonsmithh #5 winstonsmithh
Menudo jeta que han puesto al cargo del Colegio de Médicos, viendo esto urge una auditoría.
0 K 10
Re-botado #1 Re-botado
Se da la circunstancia de que, además, dejó la presidencia del sindicato para optar a la del Colegio de Médicos para que "que el ejercicio de la profesión se haga en las mejores condiciones posibles"
www.cesm.org/2020/02/07/francisco-miralles-nuevo-presidente-del-colegi
0 K 9

menéame