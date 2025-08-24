Presidente irlandés urge a aplicar Capítulo VII de ONU para Palestina

El presidente irlandés repitió la sugerencia que hizo “respecto a cómo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas puede proporcionar un mecanismo para garantizar el acceso seguro de la ayuda”.
el primero de todo el mundo,
incluyendo China, Rusia, India, Indonesia, Tailandia, países africanos con cientos de millones de habitantes,
incluyendo los sudamericanos que hicieron aquella "cumbre por Palestina" donde también acudió una delegación española y cuyas resoluciones o consecuencias si es que las hay nunca hemos conocido,
demuestra bien a las claras lo absolutamente NADA que le importan los palestinos a mundo.
