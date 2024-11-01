El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. afirma que Trump fue "informante del FBI" en el caso Epstein

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, afirmó el viernes que el presidente Donald Trump actuó en su día como «informante del FBI» en relación con Jeffrey Epstein, una declaración que no ha sido confirmada de forma independiente. «Cuando oyó el rumor por primera vez, lo echó de Mar-a-Lago. Era informante del FBI para intentar acabar con todo esto», declaró Johnson en una entrevista con Manu Raju, de la CNN. El comentario se produjo cuando Johnson se opuso al representante Thomas Massie, que lidera...