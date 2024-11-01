edición general
5 meneos
9 clics
El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. afirma que Trump fue "informante del FBI" en el caso Epstein

El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. afirma que Trump fue "informante del FBI" en el caso Epstein

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, afirmó el viernes que el presidente Donald Trump actuó en su día como «informante del FBI» en relación con Jeffrey Epstein, una declaración que no ha sido confirmada de forma independiente. «Cuando oyó el rumor por primera vez, lo echó de Mar-a-Lago. Era informante del FBI para intentar acabar con todo esto», declaró Johnson en una entrevista con Manu Raju, de la CNN. El comentario se produjo cuando Johnson se opuso al representante Thomas Massie, que lidera...

| etiquetas: trump , epstein , fbi , mike johnson , cnn
4 1 0 K 60 politica
7 comentarios
4 1 0 K 60 politica
#1 decker
Sí, ya, claro.
1 K 30
suppiluliuma #3 suppiluliuma
"... y sé de buena tinta que el presidente Trump es Batman", añadió Johnson.
2 K 30
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Agente doble, informante, pedofilo infiltrado, ...
1 K 26
millanin #2 millanin
Y justo ahora se dice. Qué casualidad.
1 K 19
Cehona #6 Cehona
Empieza la campaña de blanqueamiento.
Les va a costar, porque Trump es naranjito.
1 K 19
#4 R2dC
En 3 días sale algun ex-gerifalte del FBI diciendo que no le ha visto a ese en su vida.
0 K 12
superrision #7 superrision
Y también destapó la Ghurtel
0 K 8

menéame