La presidenta del tribunal francés que condenó a Sarkozy recibe amenazas de muerte

El mayor sindicato de magistrados judiciales de Francia indicó este viernes que denunció ante la justicia las amenazas dirigidas contra la presidenta del tribunal que condenó al expresidente Nicolas Sarkozy a cinco años de cárcel y ordenó su encarcelamiento. Sarkozy, de 70 años, fue condenado el jueves a cinco años de cárcel por asociación ilícita, en el caso sobre la presunta financiación ilegal por Libia de su campaña electoral de 2007. El conservador va camino de ser el primer expresidente francés en acabar entre rejas.