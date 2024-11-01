Presentando el saco de gas [ENG]  

edición general
Se trata de un saco de dormir que cubre la mitad inferior de tu cuerpo de modo que durante el sueño el saco contiene tus flatulencias evitando que se disperse el olor además de neutralizarlo.

powernergia #1 powernergia
Luego se puede usar en un hornillo para calentar sopa.
maspipinobreve #2 maspipinobreve
Pero si hace poco decían que el olor a pedo comunal favorecía el feliz bienestar.
maspipinobreve #3 maspipinobreve
Estas de pedos y caca hoy que aún vale, Leciercia.
