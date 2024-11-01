edición general
8 meneos
25 clics
Presentación del cómic 7291 en Leganés

Presentación del cómic 7291 en Leganés

Presentación del cómic 7291 en Leganés el 4 de febrero a las 18:30 en el Centro Cívico Julián Besteiro. Entrada libre hasta completar aforo.

| etiquetas: cómic , 7291 , presentación , leganés
6 2 2 K 5 Justicia7291
2 comentarios
6 2 2 K 5 Justicia7291
#2 vGeeSiz
no frivolicemos ni hagamos política con las víctimas...pero las que yo te diga
0 K 10
Blackat #1 Blackat
Ira Ayuso a firmar su obra ?
0 K 7

menéame