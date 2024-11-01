edición general
Preocupación en Moncloa y en la izquierda por el "no a todo" de Podemos: "Están pasados de rosca"

Algunos socios consideran que Podemos va 'a por todas' contra Sumar y también contra el PSOE: 'Quieren elecciones'.

ipanies #1 ipanies
Está bien que diferencien lo que hay en Moncloa de la izquierda :troll:
K 85
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#1 En esta frase estoy de acuerdo. Y me pareció buena idea cuando decidieron irse a la oposición (creo que hacía falta una oposición de izquierda no nacionalista).

Pero estoy de acuerdo con el titular en que se pasan de rosca.
Una cosa es ser críticos, y otra bloquear cosas buenas por un punto y coma mal puesto, que es lo que están haciendo. Creo que no están siendo constructivos, si no destructivos, y yo no puedo votar a gente que no son constructivas.

Y sobre todo, me da demasiado miedo que…   » ver todo el comentario
K 12
#2 omega7767
¿todo no?

si acaban de votar a favor de la reducción de la jornada laboral

Además un artículo que dice "Fuentes gubernamentales ..." no parece muy de fiar.
K 59
#5 jfgaliza
Noticia sensacionalista, igual lo que realmente pasas es que es el PSOE quien está ahora mismo valorando adelantar elecciones, y empiezan con su ventilador de mierda....
"No a todo" y ahora mismo hay una noticia en portada (menea.me/2fu8d) indicando que Podemos tb ha votado a favor, como tb lo hizo con la reducción de jornada y otras muchas propuestas.
K 40
#4 intotheflow
El artículo no tiene mucho sentido. ¿Cómo se puede ser socio leal de un ejecutivo en el que no se está? Su papel es el de un apoyo parlamentario crítico (que ya han ejercido en varias votaciones) y el de hacer oposición.
K 15
#3 DenisseJoel
Ya lo dijo Rajoy: "cuánto peor, mejor".
K 11
#6 BurraPeideira_
Sumar debería integrarse en el PSOE, total coinciden en todo.
K 11
ochoceros #7 ochoceros
#6 El PSOE es el PP con careta y Sumar es el PSOE con careta.

La careta la usan para hacer cositas de izquierdas, pero en lo gordo van a bloque con los que de verdad mandan.
K 21

