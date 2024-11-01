Preocupación en Moncloa y en la izquierda por el "no a todo" de Podemos: "Están pasados de rosca"

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate
Algunos socios consideran que Podemos va 'a por todas' contra Sumar y también contra el PSOE: 'Quieren elecciones'.
Pero estoy de acuerdo con el titular en que se pasan de rosca.
Una cosa es ser críticos, y otra bloquear cosas buenas por un punto y coma mal puesto, que es lo que están haciendo. Creo que no están siendo constructivos, si no destructivos, y yo no puedo votar a gente que no son constructivas.
si acaban de votar a favor de la reducción de la jornada laboral
Además un artículo que dice "Fuentes gubernamentales ..." no parece muy de fiar.
"No a todo" y ahora mismo hay una noticia en portada (menea.me/2fu8d) indicando que Podemos tb ha votado a favor, como tb lo hizo con la reducción de jornada y otras muchas propuestas.
La careta la usan para hacer cositas de izquierdas, pero en lo gordo van a bloque con los que de verdad mandan.