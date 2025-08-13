edición general
Preocupación en EEUU por la aparición de conejos con extraños tentáculos en la cabeza

Preocupación en EEUU por la aparición de conejos con extraños tentáculos en la cabeza

Conejos con extraños crecimientos negros tipo “tentáculos” aparecieron en Fort Collins, Colorado, creando alarma entre los residentes locales hasta que las autoridades de vida silvestre confirmaron que se trata de una infección viral específica de estos animales.

Battlestar
Gracias, ahora no dormiré esta noche.

He visto el suficiente hentai como para saber como acaba esto.
7 K 82
Elanarkadeloshuevos
#1 Da un yuyu de cojones...
0 K 7
Javi_Pina
Siempre ha habido conejos con tentaculos. :troll:
1 K 23
autonomator
¿no lo ha puesto nadie aún?
www.youtube.com/watch?v=Sr04xARfctc

* cada vez quedamos menos viejos :troll:
0 K 16
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Una infección típica de estos animales? Que raro que en Conejolandia no sea entonces algo de dominio público.
0 K 15
SeñorPresunciones
Cada día más cerca de las mutarachas.
0 K 13
reivaj01
Vamos a morir todos
0 K 11
Jaime131
Ah, que son conejos de los de cuatro patas. Había pensado yo otra cosa.
0 K 11
reivaj01
NSFW - ONLY 18+

Esto si que da miedo:

www.youtube.com/shorts/rMCRgHkGfaw
0 K 11
otama
Estos no son zombies, son infectados.
0 K 10

