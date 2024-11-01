Premios AI Darwin 2025: un reconocimiento a los desastres causados por el mal uso de la IA

Los AI Darwin Awards 2025 son la extensión lógica de los Premios Darwin a los que tan aficionados somos por aquí. La diferencia es que estos premian a quienes consiguen usar la IA para hacer que pequeños errores alcancen dimensiones globales. La diferencia es que mientras que los premios Darwin premian la autoeliminación individual del acervo genético aquí igual el desastre se nos lleva a todos por delante. Glups.