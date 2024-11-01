edición general
Premios AI Darwin 2025: un reconocimiento a los desastres causados por el mal uso de la IA

Los AI Darwin Awards 2025 son la extensión lógica de los Premios Darwin a los que tan aficionados somos por aquí. La diferencia es que estos premian a quienes consiguen usar la IA para hacer que pequeños errores alcancen dimensiones globales. La diferencia es que mientras que los premios Darwin premian la autoeliminación individual del acervo genético aquí igual el desastre se nos lleva a todos por delante. Glups.

#1 swiftlet
Es como una extensión de la conocida ley de Murphy:

"todo lo que puede pasar, pasará, pero para joder las cosas del todo hace falta un ordenador"
LaInsistencia #2 LaInsistencia
Yo tengo un conocido al que le han echado atrás una entrevista de trabajo por no tener 4 años de experiencia en accesibilidad web. Tiene 5 años y medio de experiencia en accesibilidad web, y ha dado clase de docente sobre el tema durante otros cinco meses más... la apuesta general es que una IA no supo distinguir entre su experiencia reciente como docente y sus años trabajando en desarrollo web. Por lo que sea.
